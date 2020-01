Suzy Delair : "Caméléon, ça va très bien avec ce que je suis, je n'aime pas les étiquettes"

1970 | Dans cet entretien du "Chat qui pouffe" de 1970, la comédienne Suzy Delair parle de sa forte personnalité qu'elle s'est forgée tout au long de sa longue carrière. Sur le ton de la confidentialité, elle parle de son métier, de sa carrière avec des hauts et des bas et des relations avec les cinéastes.

En 1970, la comédienne et chanteuse Suzy Delair reçoit chez elle la journaliste Joëlle Witold pour l'émission "Le chat qui pouffe" sur France Culture. Pour se définir elle-même, elle se verrait bien comme un caméléon : "Caméléon, ça va très bien avec ce que je suis, moi je n'aime pas les étiquettes." Et à ceux qui lui en ont mis, des étiquettes, voilà ce qu'elle en pense : "Ils n'ont qu'à gratter, tant pis pour eux s'ils n'ont pas su trouver ce que je suis. [...] J'ai été étiquetée par des minables !" Déjà, à cette époque, en 1970, elle trouve que les gens ne prennent pas assez le temps de connaître quelqu'un, "moi j'aime mieux les fiacres et le crottin", affirme t-elle.

"Vous parlez à une môme qui a son cerceau et qui va aux Tuileries", s'amuse t-elle, car Suzy Delair ne se sent pas vraiment adulte même à 53 ans : "J'ai vécu mais je suis restée une enfant." Elle déroule sa carrière, alors qu'elle a commencé comme figurante dès l'âge de 14 ans au cinéma. Puis le chant, opéra comique et opérette, est venu un peu par hasard, "la vie a fait qu'on m'a retenue", estime t-elle. Si elle apprécie de "savoir tout faire", elle observe un peu amère que ce n'est pas forcément ce qu'attend le public et la critique : "Dans les carrières, il y a toujours des creux plus ou moins. Disons que j'ai été beaucoup plus dans le creux, que sur la montagne..." Parmi les grandes rencontres qui ont façonné sa carrière, il y eut Henri-Georges Clouzot à la forte personnalité, dont elle dit amusée, "dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, j'ai l'impression qu'il était Clouzot !".

Comédienne de théâtre et de cinéma, Suzy Delair compare les deux et apprécie la liberté du comédien sur les planches : "On n'est pas jugulés au théâtre ! Alors qu'au cinéma, on est la chose du metteur en scène". Elle va même jusqu'à dire que le cinéma, "c'est de l'art en boîte, c'est de la conserve !"

J'estime que nous, comédiennes, sommes à part et aussi comme tout le monde. Nous sommes à part car nous menons une vie différente, un petit peu à l'encontre des autres. [Le comédien] doit être disponible et les autres ne le sont pas. Nous devons être disponibles et de par là, on nous juge.