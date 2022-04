Terminé les sondages ! Prédire la politique par les ventes littéraires, avec le box office de la culture

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

À défaut de grandes variations, les ventes littéraires comme indicateurs des résultats électoraux

Grande stabilité dans les meilleures ventes de livres cette semaine, avec peu d’entrants ou de nouveautés. Mais un palmarès qui nous inspire toutefois une réflexion, au vu de l’élection présidentielle. En effet, si vous n’aimiez pas les sondages, vous pourriez leur préférer le box office. Effectivement, il est frappant que les résultats du premier tour ont été donnés (à la louche tout au moins) par les livres. Jean-Luc Mélenchon n’a cessé d’occuper les meilleures places en non-fiction depuis sa sortie le 18 novembre dernier et il est encore cette semaine à la sixième position selon notre partenaire GFK. Le livre s’appelle L’Avenir en commun et c’était globalement le programme de La France insoumise vendu 3 Euros - le prix expliquant peut-être aussi ce succès durable. Eric Zemmour a fini en quatrième position électorale, et son livre - événement de l’automne - La France n’a pas dit son dernier mot, a connu à peu près la même courbe : un grand buzz à sa sortie le 15 septembre, premier de la liste et best-seller durable en non-fiction, puis un lent déclin à partir de janvier. Déclin dans l’ordre symbolique, dans celui des ventes de livres – et une quatrième place au palmarès qui ne le fait même pas monter sur le podium d’honneur.

En revanche, les livres d’Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, les deux grandes victimes du premier tour, n’ont jamais décollé dans le box office. Leurs livres respectifs ont été des bides absolus : quelques centaines d’exemplaires seulement vendus d’ Une femme française d’Anne Hidalgo et de l’essai Le temps est venu de Valérie Pécresse. Un échec dans l’ordre politique miroité dans l’ordre éditorial.

Quant à Yannick Jadot, s’il n’a pas publié de livres au cours de cette élection, The Shift Project a repris ses arguments dans le livre Climat, Crises, le plan de transformation de l’économie française. Le livre s’est vendu moyennement mais sagement, il est encore à la quatrième position cette semaine.

Pour le second tour, hélas, nous n’avons ni livre de Marine Le Pen, ni d’Emmanuel Macron, ce qui rend – hélas – difficile nos pronostics. Les ventes de livres sont donc presque mieux que les sondages en période électorale – mais encore faut-il sortir un livre !

Cinéma : démarrages relativement bons en milieu fragile

Les salles sont toujours en petite forme, faute peut-être de blockbusters américains malgré un bon début ce mercredi pour Les animaux fantastiques, troisième opus de la série de la Warner, avec 300 000 entrées en première journée, selon notre partenaire CBO Box Office. Quant au film français Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? , il a rassemblé quand même près de 900 000 Français en première semaine, ce qui est très honorable, même si très en deçà (- 60 %) des précédents films.

Un ranch dans le Wyoming, une start-up au cœur des grandes villes : les différentes Amériques des séries de la semaine

Pour commencer, on signale la sortie cette semaine sur Amazon Prime Video de Outer Range, un western surnaturel dans lequel Josh Brolin, patriarche d’un ranch dans le Wyoming, essaie de comprendre les raisons de l’apparition d’une faille sur ses terres. Sur fond de misère sociale, d’alcoolisme, de disparition d’êtres chers et de concours de rodéo, la série qui aurait pu sentir le réchauffé ou éberluer par son pitch improbable, résulte en un bel et rafraîchissant western, esthétiquement très agréable, même si parfois légèrement difficile à suivre dans sa narration.

Mais cette semaine côté plateformes, on s’est surtout intéressé à une série disponible sur Apple TV , qui raconte l’histoire malheureusement vraie du succès suivi de la terrible chute – le crash – de la licorne WeWork qui voulait offrir aux grandes villes des espaces de cotravail, et au monde une nouvelle philosophie de la vie de bureau. Ironiquement intitulée WeCrashed, le show se concentre sur le fondateur Adam Neumann et sa compagne Rebekah Paltrow (cousine de Gwyneth), tous deux extrêmement visionnaires peut-être, mais surtout mégalomanes et dont la gestion désastreuse de l’entreprise conduira in fine à des milliers de licenciements et la fin de l’aventure WeWork. Pour les incarner, Jared Leto et Anne Hathaway livrent une performance dont beaucoup saluent la justesse, tandis que l’on peut compter sur les showrunners Drew Crevello et Lee Eisenberg pour rendre cette satire de la start-up nation piquante – pas vraiment étonnant quand on sait que Lee Eisenberg était scénariste sur The Office, qui offrait une vision du quotidien de bureau aux antipodes de celle vendue par Neumann.

Si l'on dézoome sur ce qui attend le public dans le monde des séries, Naomi Fry, dans le New Yorker, nous rappelle que la série s’inscrit dans une véritable tendance de shows qui traitent le thème global de l’échec de chef d'entreprises déjantés, et souvent partiellement incompétents : le ‘scam-trepreneur’ (contraction d’entrepreneur et de scam, « escroquerie »). On avait eu Inventing Anna (dont on avait parlé ici) sur l’imposture d’une femme qui a fait paniquer l’intelligentsia New Yorkaise en lui soutirant des sommes incroyables, on a maintenant WeCrashed et son couple de CEO à l’orgueil ahurissant. Et ce n’est pas fini puisqu’arrivent deux autres séries très attendues : The Dropout (Hulu), basé sur la dirigeante de Theranos, Elizabeth Holmes, et Super Pumped : The Battle for Uber qui comme on le devine s’arrête sur la gestion du célèbre service VTC, Travis Kalanick, mis au ban de l'entreprise en 2017.

Face à ce débarquement massif de récits qui reprennent le même canevas, le même type personnage qui va élever un empire à la force de son charisme puis se trouver confronté à ses limites, il faut se démarquer par le ton pour ne pas avoir la sensation de revoir la même série en boucle. Là où Inventing Anna (Netflix) était centré sur l’aspect criminel, WeCrashed s’arrête davantage le déni et la mégalomanie du couple, dans un univers corporatif qui transpire les bons sentiments sur fond de management toxique, comme lorsque Neumann enjoint les gens à se lever et danser pour attester de la bonne humeur qui règne lors du passage d’un investisseur. Bref, une satire de plus sur le sujet mais qui a le mérite de questionner nos manières d’envisager le travail et le succès.

Lego Star Wars : à la hauteur de son ambition ?

Côté jeux-vidéo, on ne pouvait pas passer à côté de la sortie de la semaine : on parle bien sûr de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Édité par Warner Bros, cet opus est sorti le 5 avril sur Switch, où il s’écoule le mieux et arrive en première position des ventes de jeux vidéo d’après l’Institut GfK, mais il se vend aussi très bien sur PS4 (3e position), PS5 (5e) Xbox Series (10e), complété par deux éditions en kit sur Switch qui apparaissent aussi dans le classement (21e et 25e).

Ce qu’on remarque surtout à ce sujet, c’est le succès des ventes digitales : Christopher Dring (GI.biz) annonce que le jeu, deuxième meilleure vente au Royaume-Uni, aurait été vendu à 61 % en digital contre 40 % environ d’achats physiques.

Mais alors quid de sa qualité et de sa nouveauté ? Car le mariage Lego et Star Wars est consommé depuis bien longtemps maintenant – 2005…L’objectif pour le studio britannique TT Games était ici de produire l’opus le plus vaste, rassemblant l’ensemble des moments, des planètes, et des personnages phares de la saga. Un défi puisque rappelons qu’il y a 23 planètes, largement plus de 500 personnages, et encore bien plus de vaisseaux…Mais qu’on ne s’y trompe pas, on ne joue pas ici en « monde ouvert ». Il faut d’abord choisir sa trilogie, puis c’est parti pour une aventure au rythme intense, et au gameplay pas forcément très compliqué, mais qui compense par la variété des situations que le joueur va pouvoir rencontrer. On remarque que le jeu se devait d’être adapté aux plus jeunes, raison pour laquelle certains passages, sont éludés ou remplacés par des cinématiques, mais qui savent épargner la frustration des joueurs connaisseurs avec des pointes d’humour. À noter aussi, une mention toute particulière aux décors qui finissent de donner à l’univers toutes leurs lettres de noblesse – à grands coups de lumière rasante sur les hauteurs de la ville, avec la bande-originale de John Williams en fond bien-entendu.

Le classement GfK des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

Mission indie réussie pour Harry Styles

Du côté des charts, le nouveau single d'Harry Styles, intitulé As it Was, est sorti le 1er avril pour annoncer son album qui sortira le 20 mai. C'est un retour réussi, on se trouve plongé dans une atmosphère flottant entre la mélancolie du texte et le côté pop de la mélodie. Le résultat intimiste a des allures très indie, et confirme sans l'ombre d'un doute que le chanteur est parvenu à ses fins dans sa transition depuis son groupe d'origine à carrière en solo.

On note que ce single bat les records sur Spotify, puisque c'est la chanson la plus écoutée aux États-Unis avec environ 8,3 millions d'écoutes en une seule journée, détrônant Olivia Rodrigo dont on parlait il y a quelques semaines qui avait amené la barre à 8 millions de streams avec son titre Driver's License.

