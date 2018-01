Théâtre, cinéma, littérature... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un disque, un beau livre, un roman et un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "La Cantatrice Chauve" n'a pas pris une ride.

Ce bijou du Théâtre de l’Absurde a été poussé à son paroxysme par le regretté Jean-Luc Lagarce, dramaturge et metteur en scène, dont Xavier Dolan transposa sur grand écran l’an dernier la pièce Juste la fin du monde. Fidèle collaborateur de Lagarce, François Berreur reprend pour la dernière fois cette mise en scène mythique, avec les comédiens d’origine. Immanquable !

L'avis des critiques de La Dispute :

Dans cette pièce, il y a un côté sitcom avant l'heure. Philippe Chevilley Quand on entend comment Ionesco dévoile l'absurdité de la langue, c'est jouissif. Fabienne Pascaud La mise en scène ne transmet pas la charge politique et la critique sociale du texte. Lucile Commeaux

"La Cantatrice Chauve", d’Eugène Ionesco. Mise en scène de Jean-Luc Lagarce. Jusqu’au 3 fev à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet

Un disque : “Semicircle”, de The Go! Team, quand la chorale du lycée revisite le son de détroit

Pour ce cinquième album, l’esprit surchauffé de l’anglais Ian Parton a enrôlé une chorale de lycée de Detroit pour laisser libre cours à son goût immodéré pour le mélange. Hip-Hop old school, pop indé japonaise ou Northern Soul, la richesse des styles et la compilation d’instruments de tous horizons crée un album d’une richesse telle qu’il rendrait fou le Carbone 14 cherchant à le dater.

L'avis des critiques de La Dispute :

The Go! Team, c'est la meilleure drogue en vente libre. Christophe Conte L'album dépense une énergie en pur gain et non pas en pure perte. Arnaud Laporte La profusion devient surenchère, c'est fatiguant. Sophie Rosemont

"Semicircle ”, de The Go! Team Memphis Industries

Un livre d'art : "Pérégrinations, paysages entre nature et histoire", une traversée de deux siècles d'art occidental, mettant face à face les artiste et le paysage comme lieu d'enfouissement du passé

Pierre Wat est l’un de nos plus précieux historiens d’art. Il faut donc profiter de chacune de ses publications, comme celle-ci, qui nous entraîne dans une vaste analyse sur la question du paysage, notion essentielle pour comprendre comment notre rapport au monde et à l’histoire se dessine : par la confrontation de l’individu et de la nature.

"Pérégrinations, paysages entre nature et histoire", de Pierre Wat Ed. Hazan

Un roman : "Les oiseaux morts de l'Amérique", un envoûtant roman américain qui fait cohabiter fantômes et réalisme.

Après The Florida Project, le film de Sean Baker qui nous montrait l’envers du rêve Disneyien, c’est cette fois l’écrivain français Christian Garcin qui nous plonge dans les bas-fonds de Las Vegas, autre ville américaine à vendre du rêve. Suivant les pas d’un SDF vétéran du Viêt-Nam, qui vit dans le même collecteur d’eaux usées que deux vétérans des guerres du Golfe, l’auteur nous entraîne dans une épopée par-delà les époques, dans un roman qui s’apparente par moment à de la science-fiction proche de l’univers de Stephen King, mais avec un prosateur doué d’un style magistral. Avec Garcin, on sent les odeurs de Las Vegas tout en réfléchissant sur les hasards de l’existence, sur les routes qu’il aurait fallu prendre, et sur celles que l’on a pris. Si la saison des prix n’était pas passée, on aurait misé gros sur ce court roman.

L'avis des critiques de La Dispute :

C'est l'histoire de trois types broyés par le rêve américain. Raphaëlle Leyris Christian Garcin continue d'explorer les profondeurs, les terriers... Raphaëlle Leyris C'est l'écrivain français qui lorgne le plus vers l'Amérique. Philippe Chevilley J'ai senti une composition trop élaborée qui finit par écraser : est-ce une peur du vide, de sombrer dans la banalité ? Florent Georgesco

"Les oiseaux morts de l'Amérique ", de Christian Garcin , Actes Sud

Un film : "Last flag flying", la suite non officielle de "La Dernière Corvée" de Hal Ashby

Le réalisateur du génial Boyhood revient à un format plus classique pour ce film qui interroge à son tour les traumatismes de l’Amérique. Trois vétérans du Viêt-Nam se retrouvent à l’occasion de l’enterrement du fils de l’un d’entre eux, mort en Irak. Refusant qu’il soit enterré au cimetière d’Arlington, ils doivent convoyer le corps jusqu’au New Hampshire. L’occasion de replonger dans leur passé.

"Last flag flying", de Richard Linklater