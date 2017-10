Théatre, cinéma, musique… trois idées pour votre week-end

Retrouvez chaque samedi la sélection du meilleur de La Dispute ! Ecoutez les émissions avant ou après avoir fait vos choix, et partagez vos impressions critiques sur Twitter ou Facebook.

Théatre : "Phèdre(s)" à l'Odéon - Théâtre de l'Europe

• Crédits : Pascal Victor/Artcomart

C’est sans conteste l’évènement de cette saison théâtrale : Phèdre(s), spectacle conçu par Krzysztof Warlikowski sur des textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane, JM Coetzee et Racine, avec Isabelle Huppert dans les rôles principaux. La comédienne y atteint des sommets d’interprétation, faisant de ce mille-feuilles sur l’amour et la mort un grand 8 émotionnel comme on n’en a jamais vu. Très bien entouré, le duo d’artistes donne à ressentir, comprendre et penser. C’est ce que l’on attend de l’art. L'avis des critiques de la Dispute

Phèdre(s) de Wajdi Mouawad, Sarah Kane, JM Coetzee et Racine, m.e.s. K. Warlikowski, jusqu’au 13 mai à l'Odéon à Paris. Le spectacle se donnera ensuite du 27 au 29 mai à la Comédie de Clermont-Ferrand.; Du 9 au 18 juin au Barbican à Londres; Les 26 et 27 novembre au Grand Théâtre du Luxembourg et du 9 au 11 décembre au Théâtre de Liège.

Cinéma : "Taklub" de Brillante Mendoza

En novembre 2013, la ville de Tacloban était dévastée par le typhon Haiyan. Avec Taklub (« Le piège »), le cinéaste philippin Brillante Mendoza (John John, Serbis, Kinatay) se situe dans l’après, pour témoigner de l’extraordinaire capacité de résilience des survivants de la catastrophe. Un maelström d’émotions, entre fiction et documentaire, filmé caméra à l’épaule dans la poussière des ruines et le chaos de la survie. Parfois insoutenable, souvent bouleversant. L'avis des critiques de la Dispute

Taklub de Brillante Mendoza, en salles depuis le 30 mars

Musique : Les 100 ans de Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin aurait eu 100 ans le 22 avril 2016. Musicien surdoué, il fit ses grands débuts à 10 ans à Paris avec l'Orchestre Lamoureux et à New York au Carnegie Hall. Infatigable voyageur, il arpenta le monde pour y donner des concerts, aller à la rencontre d’autres cultures, mais fut aussi de toutes les luttes pour les droits de l’homme et la promotion de l’éducation artistique. Son ami Bruno Monsaingeon a entrepris un travail éditorial titanesque, qui se décline en un coffret de 80 cds entièrement remasterisés, accompagnés de 11 dvds et d’un livre, ou en 5 coffrets séparés. Une occasion sublime de (re)découvrir le "violon du siècle". L'avis des critiques de la Dispute

1 coffret de 80 cds remasterisés, accompagnés de 11 dvds et d’un livre ou, en 5 coffrets séparés, qui reprennent pour certains "inédits et raretés", "concerts et festivals", "enregistrements légendaires" ou encore les 11 Dvds de Menuhin en film, chez Warner Classics.