Théâtre, littérature, cinéma... 5 idées pour votre week end

Un spectacle : "Sagan par Sagan" Caroline Loeb devient Françoise Sagan sour la direction d'Alex Lutz

Quel est le point commun entre l’interprète de C’est la ouate et la Catherine du Petit Journal ? Leur passion pour Françoise Sagan, qui voit la première incarner l’écrivain dans un spectacle mis en scène par le second. Après deux Off d’Avignon, on peut découvrir au Lucernaire cette adaptation que Loeb a réalisé à partir des entretiens donnés par l’auteur de Bonjour Tristesse.

"Françoise par Sagan" jusqu'au 10 novembre au Lucernaire - d'après "je ne renie rien de Françoise Sagan" (Stock) Adapté et interprété par Caroline Loeb et Mis en scène par Alex Lutz

Un disque : "Hive Mind" de The Internet, le talent individuel au profit du collectif

Après des escapades en solo, les anciens protégés de Tyler, The Creator se retrouvent pour un quatrième album. Les cinq californiens additionnent ici leurs talents pour une galette soul instrumentale, dans une palette qui va du funk au quiet storm. Si basse et guitare se taillent la part du lion, à coups d’effets bien sentis, c’est bien la voix sublime de la chanteuse Syd qui unifie l’ensemble.

"Hive Mind" de The Internet

Une exposition : Roman Cieslewicz, la fabrique des images, "l'exposition à ne pas rater"

• Crédits : Roman Cieslewicz

Artiste majeur de la scène graphique de la seconde moitié du XXe siècle, Cieslewicz est un acteur incontournable de l’École de l’Affiche polonaise avant de conquérir le monde du graphisme à son arrivée en France, où il sera notamment directeur artistique du magazine Elle à la fin des années soixante, et enseignant à l’école des Arts Déco.

Affiche, publicité, photomontage, édition et ou illustration, son talent créatif se déploie tous azimuts, ses images scrutant le monde, dont elles offrent un reflet, mais aussi un témoignage. Artiste engagé, Roman Cieslewicz envisageait son rôle de graphiste comme devant être en prise directe avec l’actualité. Plus de 700 pièces illustrent de manière chronologique et thématique l’œuvre prolifique et exceptionnelle du plasticien, et nous donnent matière à réfléchir sur notre époque.

L'avis des critiques :

On dit artiste majeur, je dis : artiste essentiel ! Il sait regarder, il n’a pas besoin de faire de discours sur son travail. Il nous fait voir les choses en découpant et collant ! Courrez-y ! Corinne Rondeau

Je m’y suis promené avec délectation ! C’est l’exposition à ne pas rater en ce moment. Roman Cieslewicz insuffle de l’imagination dans les déchets du quotidien, il provoque, commente et instruit dans le flux des images du quotidien ! Frédéric Bonnet

Roman Cieslewicz a une science de l’œil incroyable avec une économie de mots et de moyens. Et l’exposition livre des leçons extrêmement utiles aujourd’hui. Il montre que le graphiste est avant tout un artiste engagé. C’est une exposition magnifique ! Stéphane Corréard

"Roman Cieslewicz, la fabrique des images" jusqu' au 23 septembre au MAD, Paris

Un livre : "Désintégration", d'Emmanuelle Richard, frappe juste et fort

• Crédits : L'Ollivier

Née en 1985, Emmanuelle Richard publie en cette rentrée littéraire son troisième roman. Désintégration est une histoire de lutte des classes, qui se transforme en lutte à mort. Si le sujet impressionne, et dit beaucoup sur les questions de pouvoir et de violence, c’est par la qualité de son style que l’auteure frappe juste, et très fort.

"Désintégration", d'Emmanuelle Richard, (l'Olivier)

Un film : "Miracle à Santa Anna", l'autre Spike Lee

J’ai interviewé il y a dix ans Spike Lee pour un film sorti ce mercredi. Cherchez l’erreur!

Le film retrace un épisode de la campagne d’Italie de la 92e Division d'infanterie de l'Armée de terre américaine, constituée de 15 000 soldats Afro-Américains. Un conflit avec le distributeur (TF1 Droits audiovisuels) empêcha la sortie hors des Etats-Unis. Le succès de BlacKkKlansman nous permet enfin de découvrir ce film.

"Miracle à Santa Anna", de Spike Lee Sortie 29/08

