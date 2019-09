Théâtre, littérature, cinéma... Le meilleur de la semaine

Théâtre : "Les Témoins", une dystopie vraisemblable et bien tenue sur la montée au pouvoir d’un président d’extrême droite.

Yann Reuzeau signe la suite de sa série théâtrale démarrée avec "Chute d'une nation" qui racontait l’accession au pouvoir en France de l’extrême-droite. “Les Témoins” débute là où se terminait “Chute d’une nation”, et l’action prend place dans la rédaction d'un journal, devenu l’ennemi à abattre pour le président extrémiste fraîchement élu.

L'avis des critiques :

"C’est un spectacle qui m’a vraiment intriguée. L’organisation de l’espace fonctionne bien. Il y a une belle efficacité dans la compression de la narration, resserrée autour de la montée au pouvoir d’un président d’extrême droite. Les dilemmes du spectacle font écho à des cas très concrets aujourd’hui, la pièce me semble arriver à point nommé." Laura Cappelle

« Nous ne sommes ni dans le catastrophisme, ni dans la caricature mais dans une dystopie vraisemblable et bien tenue. » Lucile Commeaux

"Il y a une certaine efficacité dans le dispositif scénique que Yann Reuzeau met en place, mais la mise en scène ne sert pas le texte. La direction d’acteurs est tellement surlignée et surinvestie, qu’il m'a été parfois difficile d’entendre le texte. " Anna Sigalevitch

Musique : "Twelve Nudes" d'Ezra Furman, déjà un classique !

Ezra Furman, le rocker queer de Chicago, revient avec un cinquième album solo pour un virage en force 100% punk totalement assumé par l’intéressé, qui dit avoir été imprégné par le mauvais état du monde pour l’écriture et l’enregistrement de ces 11 morceaux qui forment un album condensé de 28 minutes.

L'avis des critiques :

« Ezra Furman parle au nom de toutes les personnes qui se sentent décalées et exclues. » Hugo Cassavetti

« Un album très efficace, une belle évidence mystérieuse. » Arnaud Laporte

« Un album glam punk qui n’est pas précieux et qui s’extirpe de ses étiquettes. Il se place au centre d’un monde qui a besoin d’être reconstruit. » Philippe Azoury

« Le disque d’une colère saine, viscérale, à l’os. Un album sur le mode terre brûlée. » Pascaline Potdevin

Exposition : "Nous les Arbres" à la Fondation Cartier : une belle promenade, poétique et mélancolique.

L’exposition est ainsi présentée : “Réunissant une communauté d’artistes, de botanistes et de philosophes, la Fondation Cartier pour l’art contemporain se fait l’écho des plus récentes recherches scientifiques qui portent sur les arbres un regard renouvelé”. Dessins, peintures, photographies, films et installations d’artistes peuplent le bâtiment du boulevard Raspail.

L'avis des critiques :

«J’ai beaucoup aimé cette exposition. La relation entre l’homme et le végétal est mise en crise. On saisit parfaitement la nature sensible des arbres. » Stéphane Corréard

« Nous les arbres » est conçue comme un écosystème, de formes et de discours, dans lequel le jugement critique peut peiner à trouver sa place. L’exposition évite cependant un discours écolo-culpabilisateur en renforçant notre lien avec la nature. C’est une promenade dans une forêt immersive qui ne place pas l’arbre en arrière-plan mais qui nous pousse à nous intéresser à cette nature » Florian Gaité

"L'exposition cherche à penser une altérité radicale en prenant le parti des arbres." Ingrid Luquet Gad

Littérature : "La Clé USB", Jean-Philippe Toussaint à son meilleur !

Après avoir clos sa tétralogie sur Marie, l’écrivain avait consacré un livre au football, et le suivant à la Chine et au cinéma. Changement d’univers avec “La clé USB”, publié comme tous ses autres livres aux Editions de Minuit, puisque c’est du côté de la prospective et des blockchains que Toussaint nous entraîne.

L'avis des critiques :

« Une grande qualité d’écriture, Jean-Philippe Toussaint à son meilleur. » Arnaud Laporte

« On commence par un roman sur les institutions, très documenté, puis il brouille les pistes et on entre dans un roman d’espionnage. De plus, c’est un roman extrêmement drôle. » Lucile Commeaux

« Un roman à clés que l’on a plaisir à relire une fois l’énigme dévoilée. » Laurent Nunez

Cinéma : "Liberté" d'Albert Serra, un grand bonheur de spectateur.

"Liberté", prix spécial du jury dans la sélection Un certain regard lors du Festival de Cannes 2019, succède à “La Mort de Louis XIV” dans la filmographie d'Albert Serra. On quitte la chambre du Roi Soleil pour suivre quelques libertins qui se retrouvent, le temps d’une nuit, dans une forêt pour assouvir leurs fantasmes...

L'avis des critiques :

« Un film incontournable !" Corinne Rondeau

