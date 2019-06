Théâtre, musique, cinéma... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : «Dans ma chambre» d'après le roman de Guillaume Dustan. "Un one-man-show efficace sur le sexe et la solitude"

Guillaume Dustan est de retour, près de 15 ans après sa mort. Enarque, magistrat, il a mis sa carrière de haut-fonctionnaire entre parenthèses pour se consacrer pleinement à l’écriture, après la publication de son premier livre, Dans ma chambre, aux éditions POL. Il créa aussi aux Éditions Balland la collection « Le Rayon gay », et y publiera une cinquantaine de titres, parmi lesquels Les Monologues du vagin et trois de ses propres livres. Jusqu’à la fin du mois de juin, une rétrospective visible à Paris permet enfin de découvrir les films de l’écrivain, où il se livre sans fard. L’autre façon de (re)découvrir Dustan, c’est d’aller voir le seul-en-scène qu’Hugues Jourdain présente au Petit Saint-Martin. Le jeune homme a en effet eu le culot d’adapter le premier roman de Dustan, de le mettre en scène et de le jouer. Et il a bien fait !

L'avis des critiques :

Un one-man-show très efficace sur le sexe et la solitude qui relève le défi d’adapter un texte assez radical. (...) Entre la simplicité de la forme et la personnalité du comédien, Hugues Jourdain trouve le ton juste. La fragilité ou la légèreté de l’interprétation font la force de la pièce. Thomas Corlin

C’est un spectacle étonnant. Hugues Jourdain évite tous les écueils qui pourraient avoir lieu car il ne cherche pas à coller l’image provocatrice et désagréable de Guillaume Dustan et qui ne cherche pas non plus à le réhabiliter. Là est toute l’intelligence. Anna Sigalevitch

En prenant ce texte par le biais de l’émotion, Hugues Jourdain m’a fait entendre des choses que je n’avais pas lu dans le texte et qui est la structure classique de roman d’initiation amoureuse. Cette manière de la rendre sensible et lyrique est très belle. Lucile Commeaux

Je ne suis pas touché par l‘écriture de Guillaume Dustan mais je suis impressionné par la maîtrise et la virtuosité d’Hugues Jourdain. Sa façon de tenir la scène est extrêmement impressionnante. Arnaud Laporte

« Dans ma chambre » d'après le roman de Guillaume Dustan, adapté, mis en scène et interprété par Hugues Jourdain // Jusqu'au 30 juin au Théâtre Petit Saint Martin

» d'après le roman de Guillaume Dustan, adapté, mis en scène et interprété par Hugues Jourdain // Jusqu'au 30 juin au Théâtre Petit Saint Martin + Les Films de Guillaume Dustan (2000-2004) à la galerie Treize (75011) dans une boucle continue du 29 mai au 30 juin et visibles, en parallèle, au Luminor Hôtel de Ville (75004) et au centre Pompidou (75004), jusqu’au 30 juin.

Un disque : « Igor », de Tyler the creator. "Un album plus cérébral qu’émotionnel"

L’ancien prodige dynamiteur du rap semblait s’être étiolé au fil des années, jusqu’à susciter un désintérêt poli. La surprise avait été belle de le retrouver en pleine forme, il y a un an et demi, avec l’album Flower boy. Igor confirme son retour en grâce, en 12 morceaux et 39 minutes, pour un disque très dense dans lequel on n’a pas fini de se plonger.

L'avis des critiques :

C'est un grand album avec beaucoup d’intensité. Il me passionne en terme de production et a un sens mélodique très fort. (…) La place des guests est très étonnante. Ils sont invités pour assister à un numéro où Tyler The Creator incarne tous les rôles. C'est un grand disque d'acteur. Philippe Azoury

C’est un album plus cérébral qu’émotionnel. C’est un génie mais il y a trop de choses et une sorte de trouble de l’attention qui m’angoisse. Clémentine Goldszal

Il y a un récit mais les titres sont empilés. On n’accroche pas vraiment à un morceau. Je ne suis pas sûr qu’on fasse vraiment l’effort d’écouter l’album en entier. C’est un objet admirable mais curieux. Hugo Cassavetti

« Igor », de Tyler the creator // Columbia

Une exposition : «Paris romantique : 1815-1848». Une exposition académique, lisible et accessible

De la chute de Napoléon à la Révolution de 48, l’exposition nous raconte en 600 œuvres le bouillonnement artistique, culturel et politique de la capitale française. Une visite immersive pour se promener dans les Tuileries, le Palais-Royal, la Nouvelle-Athènes, mais aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris telle qu’elle inspira Victor Hugo.

L'avis des critiques :

Une exposition académique, lisible et accessible et dont l’intérêt est souvent plus documentaire qu’esthétique. Florian Gaité

Une exposition très classique qui se cantonne souvent à un Paris capitale des plaisirs et de la mode. Sandra Adam-Couralet

Toute la dimension conflictuelle de cette époque est évacuée. Il en ressort une image lisse et édulcorée. L’exposition reconduit des clichés sans jamais les mettre à distance ou en perspective. Sarah Ihler-Meyer

«Paris romantique : 1815-1848» // du 22 mai au 15 septembre au Petit Palais

Un livre jeunesse: "Le feuilleton d'Artémis" Une réflexion sur l'identité de genre à travers la mythologie grecque.

• Crédits : Bayard Jeunesse

Une bonne nouvelle qui réjouira petits et grands : après les Feuilletons d’Hermès, d’Ulysse et de Thésée, Olivia Sautreuil s’attaque cette fois à une femme, Artémis, fille de Zeus et de Leto, déesse de la maternité. Avec son art du dessin délicat et expressif, l’auteure revient sur des épisodes connues ou méconnues de la mythologie. Un régal !

L'avis des critiques :

C’est un livre très efficace. Les phrases sont claires, simples, didactiques. L’histoire est tirée au minimum pour qu’on comprenne ce qui se passe. Ma seule réserve serait peut être pour les illustrations que j’ai trouvé assez attendues, ce sont plutôt des images archétypales. Marie Sorbier

C’est une réflexion sur l’identité de genre. On voit à quel point Artémis, en tant que fille, est un être complexe, contradictoire, agité par des dilemmes, qui réfléchit elle-même à ce qu’elle est en tant que fille et femme. Louise Tourret

"Le feuilleton d'Artémis" d'Olivia Sautreuil, chez Bayard

Un film : « Zombi Child ». De jeunes élites sous l'emprise Vaudou

Présenté par son auteur comme un “petit film”, Zombi Child est en fait grand par sa richesse et sa complexité. Entre Paris et Haïti, et dans plusieurs temporalités, Bonello explore aussi bien les secrets de famille que les amours adolescentes. En revenant aux sources du mythe zombi, il propose également une lecture critique de l’histoire coloniale et post-coloniale.

« Zombi Child » de Bertrand Bonello

