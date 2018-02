Théâtre, opéra en DVD, bande-dessinée... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, une pièce de théâtre, un DVD d'opéra, une exposition, une bande-dessinée et un film. Bonnes découvertes !

Un Spectacle : “QUOI/MAINTENANT”, les belges de TG STAN bouleversent encore une fois les conventions théâtrales et reviennent avec une Satire décapante.

• Crédits : TG STAN - Théâtre de la Bastille

Le collectif flamand qui dynamite toutes les conventions théâtrales est de retour au Théâtre de la Bastille. Avec eux, les textes les plus célèbres sonnent comme si on ne les avait jamais entendus, par la grâce d’un jeu équilibriste, qui laisserait penser que les mots de Tchekhov ou de Thomas Bernhard on été inventés par ces interprètes, au moment où ils les disent. Ce nouveau spectacle gigogne s’ouvre par une courte pièce de Jon Fosse, _Dors mon petit enfan_t, et se poursuit avec Pièce en plastique de Marius von Mayenburg. Si la première semble une héritière du Théâtre de l’Absurde, dans son versant le plus noir, la seconde est un jeu de massacre entre un couple de bourgeois a priori ouverts et tolérants et leur nouvelle femme de ménage. Interprétation de haut-vol pour ce spectacle, avec les trois fondateurs du collectif, dont Jolente De Keersmaeker, soeur de la chorégraphe Anne Teresa.

L'avis des critiques de La Dispute :

Le personnage principal de cette compagnie est le langage dont elle s'empare goulûment. Fabienne Pascaud Ils ont renouvelé l'art de l'acteur et ont presque institué une école de jeu. Mais ce spectacle en roue libre finit par du cabotinage... René Solis

"QUOI/MAINTENANT”, par les TG STAN - du 5 au 9 février au théâtre de la Bastille, Paris

Un opéra en DVD : “Lucio Silla”, Un chef d'oeuvre du bel canto composé par Mozart alors qu'il n'avait que 16 ans.

Enregistrée à la Scala de Milan en 2015, cette production de haut-vol nous permet de redécouvrir cet opéra de jeunesse de Mozart, 30 ans après la mise en scène de Patrice Chéreau dans ce même temple de l’art lyrique. Si la mise en scène peut faire débat, l’oeuvre est rare en dvd, et la direction musicale comme le plateau vocal emportent l’adhésion.

L'avis des critiques de La Dispute :

Sur le plan esthétique, c'est un pur ravissement. Le décor et les costumes sont une très belle réussite. Mais sur le plan théâtral, c'est superficiel. Emmanuel Dupuy La mise en scène est fade et le chant bouillonnant. Guillaume Tion

"Lucio Silla”, de Mozart, dans une mise en scène de Marshall Pynkoski Direction Marc Minkowski. En Bluray et dvd chez C Major

Une exposition : "Hicham Berrada : 74 803 jours”, le chimiste de l'art contemporain s'empare de l'Abbaye de Maubuisson.

• Crédits : Abbaye de Maubuisson

Si l’Abbaye de Maubuisson, ancienne abbaye royale cistercienne fondée en 1236, vaut à elle seule le détour, elle est depuis des années l’écrin sublime d’expositions de très haute tenue. C’est encore une fois le cas avec la très belle proposition d’Hicham Berrada, alchimiste de l’art contemporain, qui joue avec la nature et le temps. Fascinant.

L'avis des critiques de La Dispute :

Ça peut être très séduisant, contemplatif mais j'ai du mal avec la fascination : ses œuvres sont une mise en scène de la passivité. Corinne Rondeau

"Hicham Berrada : 74 803 jours”, jusqu’au 22 avril à l’Abbaye de Maubuisson

Une bande-dessinée : "Du sang sur les mains - De l'art subtil des crimes étranges", de Matt Kindt, un savoureux jeu de pistes criminel

• Crédits : Radio France

Matt Kindt a le goût des puzzles. Comme à son habitude, l’auteur américain livre un récit fragmenté, composé de coupures de journaux, de mini-strips, de pages sans dialogues, de couvertures de livres, pour un récit policier très complexe qui met à rude épreuve la sagacité du héros, l’inspecteur Gould, mais aussi des lecteurs...

L'avis des critiques de La Dispute :

Le personnage principal est évanescent et n’a pas beaucoup d’intérêt, le plus intéressant ce sont les criminels ! Joseph Ghosn

"Du sang sur les mains - De l'art subtil des crimes étranges", de Matt Kindt, chez Monsieur Toussaint Louverture.

Un film : “Gaspard va au mariage”, une comédie pop et fantasque

Anthony Cordier signe une comédie du remariage avec un casting 5 étoiles : Marina Foïs, Laetitia Dosch, Félix Moati et Christa Théret (je vous laisse découvrir la cinquième). Les interprètes valent à eux seuls le détour, dans ce film au charme discret, mais diablement efficace.

“Gaspard va au mariage”, d’Antony Cordier