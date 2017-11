Top 10 des films que vous n'avez pas réussi à regarder jusqu'au bout

Ils ont eu raison de vous ! Vous les ayez trouvés soporifiques, ou insoutenables, et ces films passent pourtant pour des chefs-d’œuvre du septième art. Voici le top 10 de ceux que vous n'avez pas réussi à regarder jusqu'au bout. Établi grâce à vos très nombreuses réponses (des milliers !), souvent pétries d'humour, au sondage que nous avons lancé sur nos réseaux sociaux le 30 octobre dernier.

1. "2001, l'Odyssée de l'espace", de Stanley Kubrick

Décidément, les odyssées n'ont pas bonne presse ! C'est déjà l'Ulysse de Joyce, qui avait remporté haut la main la palme, lors de notre dernier sondage sur les livres qui vous tombaient des mains. Cette fois, vous avez été des centaines à désigner le chef-d’œuvre de Kubrick, sorti en 1968, comme étant le somnifère par excellence du septième art. Rappelons que même au moment de sa sortie, le film fit l'objet de violentes controverses.

Je ne sais pas si je me suis endormie vraiment, et si oui, combien de temps. Mais à chaque fois que je rouvrais les yeux, je voyais les mêmes gens en blanc, parler sans son dans un vaisseau, et le même travelling sur la maquette de ce vaisseau au milieu de rien. Mariette Le seul film que j'ai regardé entièrement en accéléré. Greg Ce film est comme un écran de veille : c'est joli cinq minutes, mais tu ne restes pas devant. Julien Crise de panique. Le vide. L'infiniment grand. J'ai pas supporté. Solène Une expérience visuelle non-verbale selon Kubrick. Très efficace. Emmanuelle

Peut-être que cette "Projection privée" (30 min) diffusée en mars 2001 vous décidera à tenter à nouveau le visionnage de cette "œuvre prophétique" pour en percer les mystères. Car ce film, extrêmement moderne lors de sa sortie, reste malgré vos réticences l'une des œuvres les plus influentes du cinéma américain :

2. "Le Seigneur des anneaux", trilogie de Peter Jackson

Aïe, aïe, aïe... toujours pas, J.R.R. ! Tolkien avait déjà fait les frais de vos suffrages, lors de notre précédent sondage, où il apparaissait en quatrième position. Son adaptation cinématographique par Peter Jackson (en trois volets, sortis en 2001, 2002 et 2003) ne vous a visiblement pas convaincu.e.s davantage. "Un anneau pour les gouverner tous"... Les gouverner tous, sauf vous, visiblement !

S'endormir au bout de 10 minutes... Je n'ai pas compris la folie autour de ce film. Mam'selle Bulle Je crois que j'avais atteint mon seuil de tolérance pour ce genre d'histoires au cinéma, et suis depuis revenue aux films d'auteurs. Depuis, je ne regarde plus les blockbusters. Christelle Forêt, gnomes et compagnie m'ont laissée dans mon siège tellement confortable ! Marie

En décembre 2001, à l'occasion de la sortie du deuxième volet, l'émission "Mauvais genres" avait tenté une incursion en Terre du Milieu. Peut-être François Angelier saura-t-il mieux que Peter Jackson vous embarquer dans les univers fantastique, géographique et linguistique de Tolkien.

3. "Titanic", de James Cameron

Pour beaucoup d'entre vous, le grand film de Cameron est un naufrage à lui tout seul ! C'est pourtant le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma, après Avatar, du même réalisateur. En France, il aura attiré près de 22 millions de spectateurs.

Trop de sucre et de caramel, trop larmoyant. Mes amies m'avaient dit que ce film allait me faire pleurer, eh bien j'ai tapé un coma tout le long. Christiane Je me suis tellement ennuyée qu'on a dû me réanimer pour me réveiller... Anissa Je me réveille à la scène de c** puis je me rendors jusqu'au générique. D'ailleurs ça me rappelle un souvenir : au Maroc ils avaient coupé la scène de c** en le passant à la télévision. Du coup, je ne me suis jamais réveillée... Marine

Si vous voulez tenter de briser la glace avec cette romance dramatique qui valut leur célébrité à Leonardo Di Caprio ("Je suis le maître du monde !") et Kate Winslet ("Je vole... Jack !"), nous ne pouvons que vous inviter à écouter cet extrait de l'émission "Séance tenante" de janvier 1998.

4. "Star Wars", saga cinématographique

Regarder Star Wars ? "Plutôt embrasser un wookie !" Vous êtes nombreux à être totalement insensible à l'univers de science fiction créé par George Lucas, à la beauté des combats au sabre laser et aux macarons de Carrie Fischer ! La première trilogie de La Guerre des étoiles, sortie entre 1977 et 1983, connut un accueil critique dithyrambique, et un succès phénoménal. 6 449 000 entrées en France pour le premier film (Un nouvel espoir) qui se classait en deuxième position au box-office, en 1977 (derrière Les Aventures de Bernard et Bianca !).

Succès qui ne s'est pas encore démenti, puisque chaque nouveau film (les deux prochains volets de la troisième trilogie sont attendus pour 2017 et 2019) est un carton. Ainsi, en 2015, Le Réveil de la Force, premier volet de la troisième trilogie réalisé par J.J. Abrams, a dépassé le milliard de dollars de recettes en une dizaine de jours.

Je ne peux que m'endormir sur Stars Wars. Parce que les dialogues sont ennuyeux à mourir ! Jérémi Les explications en perspective m'ont tellement fascinée que je n'ai ni lu, ni écouté, perdue dans ma réflexion... Je n'ai pas réussi à entrer dans l'histoire ensuite. Alexandra Star wars ... pour moi c'est la guerre des paupières. Caroline

En novembre 2007, "Projection privée" se consacrait à la saga, dont on fêtait les trente ans. Alors, vous l'acceptez ce petit voyage dans les étoiles, ou cette galaxie est-elle définitivement trop lointaine pour vous ?

5. "The Tree of life", de Terrence Malick

"L'Arbre de vie" de Terrence Malick, sorti en mai 2011, détient assurément la palme d'or du festival de Cannes 2011, mais aussi celle de l'endormissement pour un bon nombre d'entre vous ! Et le casting de choc (Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain) n'y change rien à l'affaire. L'ambition de son réalisateur n'était pourtant pas moins que de proposer sur grand écran "une épopée cosmique, un hymne à la vie".

Je n'ai pas compris le scénario, les scènes bizarrement coupées. Je n'ai pas compris l'engouement. Je l'ai trouvé tellement long. Chaque scène... C'est la première et dernière fois que je suis sortie de la salle avant la fin. Céline Efficacité redoutable pour moi. Latence d'endormissement inférieure au Stilnox. François Pour la seule fois de ma vie, je suis sortie de la salle de cinéma. C'était au bout de 30 minutes de calvaire, et j'étais la quatrième personne à m'en aller ! Le monde du cinéma a encensé ce film, pourquoi ? Aurélie

En 2011, "La Grande table" se livrait à une critique du film, depuis Cannes. Cette archive saura-t-elle vous faire changer d'avis sur The Tree of life ? On touche du bois.

6. "Orange mécanique", de Stanley Kubrick

Trop de violence, selon plusieurs d'entre vous, dans cet autre chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick, qui n'a décidément pas vos faveurs (il n'apparaît pas dans ce top 10, mais Barry Lindon a également été mentionné plusieurs fois dans vos réponses au sondage). Sorti en 1971, adapté du roman d'Antony Burgess (1962), son climat malsain, parfaitement incarné par le regard perturbant de Malcolm McDowell sur l'affiche du film, vous a fait abdiquer !

Trois essais, à plusieurs années d'intervalle, mais chaque fois la même histoire. J'ai vu au cinéma des choses bien pires, bien plus violentes (que ce soit explicite ou implicite), tout ça sans ciller, et pourtant je trouve ce film insoutenable. Gabrielle À partir du viol, une torture, je n'ai pas osé quitter mon siège, le ciné était blindé et je suis restée prostrée sur mon siège, les mains sur les oreilles et les yeux au sol. Très mauvaise expérience. Carine Je me suis endormie devant. J'ai même ronflé. Je n'ai même pas l'excuse d'avoir été dans un canapé avec un bon plaid , non, j'étais au cinéma ! Mon copain a essayé par deux fois de me réveiller , mais je replongeais. La honte... Eva

En 2013, "Les Chemins de la philosophie" interrogeaient le philosophe et scénariste Sam Azulys sur Orange mécanique :

Un verre de lait à la main, le défi est lancé : combien de temps allons-nous, spectateur, pouvoir soutenir ce regard qui contient déjà le rire destructeur de celui qui ne fait aucune différence entre le monde qui l’entoure et celui qu’il imagine ?

Redécouvrez cette archive du 7 octobre 2013 :

7. "Citizen Kane", d'Orson Welles

Citizen... can't. Ce film dramatique d'Orson Welles, sorti en 1941, a pourtant été longtemps considéré comme le "meilleur film de tous les temps" par le British Film Institute (détrôné seulement en 2012 par le Vertigo d'Hitchcock). Il est également toujours en tête du classement de l'American Film Institute. Une reconnaissance qu'il doit notamment à des innovations cinématographiques et narratives... qui à vous lire, vous ont laissé.e.s complètement de marbre ! Et le noir et blanc n'est pas en cause.

Jamais réussi à rentrer dans le film. Je retenterai le coup le 30 février prochain... Cécile Je n'ai pas compris le scénario et n'ai presque rien retenu du film. Comme un bouquin qu'on lit sans lire (ah, nos pensées qui s'évadent !...). Chloé On voulait regarder le "meilleur film de tous les temps", eh bien, je n'ai vraiment pas trouvé ça palpitant, et j'ai du mal à voir le génie cinématographique. Franchement, quitte à enquêter sur les derniers mots d'une célébrité, autant regarder "La Classe américaine". Julien

En juin 1992, l'émission "Projection privée" (toujours elle !) étudiait les principales composantes stylistiques du film. Un moyen d'aborder plus facilement "LE meilleur film de tous les temps" ?

8. "Autant en emporte le vent", de Victor Fleming

"Je vous aime Scarlett..." Vous en revanche, vous ne l'aimez pas trop, la jolie brune incarnée par Vivien Leigh, dans ce film adapté du roman éponyme de Margaret Mitchell, et sorti en 1939. Insensibles aussi aux moustaches du ténébreux Clark Gable... et surtout irrité.e.s par la vision idéalisée des sudistes, relayée par ce film, qui fait plus que jamais débat aujourd'hui. Quatrième au classement de l'American Film Institute dans la catégorie "films épiques", Autant en emporte le vent est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, avec 3,44 milliards de dollars de recettes.

J'avais accroché à une autre trame que la trame principale, que je trouve insipide, et j'ai décroché lorsque j'ai compris que ce serait la trame inspide qui serait suivie. Gianfrancesco Michele Pour le racisme sous-jacent, une horreur pour moi... Film culte, mais diabolique roman à la base. J'ai vraiment détesté. Mimie Quatre heures d'une peste qui ne fait que des mauvais choix, sur fond de racisme et d'une fausse histoire d'amour... nope ! Florine

L'émission "Le Cinéma des cinéastes" du 13 septembre 1981 portait sur ce long métrage, et son traitement de la dualité homme/femme. Avec à la fin, cette question : "Quelle opinion faut-il avoir sur ce film ?"

9. "Mort à Venise", de Luchino Visconti

Mort d'ennui à Venise, oui ! Inspiré d'une nouvelle publiée par Thomas Mann en 1912, ce chef-d’œuvre de Visconti qui se déroule en 1911, à la Belle Époque vénitienne, a eu sur bon nombre d'entre vous un effet là aussi... soporifique. Le jury du festival de Cannes de 1971 avait sans doute aussi quelques réserves, puisqu'il ne l'avait pas retenu pour la Palme d'or.

Mes obsessions ne sont définitivement pas celles de Visconti... c’est beau et c’est très chiant. Eve Je luttais contre le sommeil en pensant très très fort : "Mais qu'il meure !" Yannick Les dialogues sont pauvres et font preuve d'un manque de réflexion sérieuse sur l'art. Christian

En septembre 1971, pour France Culture, Henry Chapier s'était entretenu avec Luchino Visconti, pendant le festival de Cannes, juste après la projection de Mort à Venise, et avant la proclamation du palmarès :

10. "Apocalypse now", de Francis Ford Coppola

Apocalypse... no (thanks) ! Dixième place dans notre top pour le chef-d’œuvre de Coppola sur la guerre du Vietnam. Sorti en 1979, cette adaptation libre d'Au coeur des ténèbres, de Joseph Conrad avait, elle, obtenu la Palme d'or à Cannes en 1979. Mais à cause d'un gros dépassement de budget (17 millions de dollars en tout), le film faillit compromettre la carrière du réalisateur. Tant de sacrifices, pour si peu de gratitude !

N'étant pas très fan des massacres de femmes et d'enfants au napalm, même ceux, très rock'n'roll, qui se déchaînent sur la musique de Wagner, j'ai détesté le début. Après, je ne sais pas, je me suis endormi. Pierre Je ne comprends rien, dès les dix premières minutes, et ce n'est pas faute d'essayer. J'ai dû m’y mettre trois fois, mais j'ai abandonné à chaque fois. Suzy Je m'interroge encore sur la fin d'"Apocalypse now" : vu plusieurs fois, endormissement systématique. Les moustiques de la jungle sans doute ? Marion

Si ce film vous a résisté, pourquoi ne pas essayer d'y revenir via sa version "cut", que Coppola a sortie en 2001 ? L'émission "Carnet de notes", sur France Culture, en mai 2001, estimait qu'elle offrait "une dimension supplémentaire et une nouvelle lecture du chef d'oeuvre".