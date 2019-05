Un autre regard

Cannes 2019 | « Sibyl », de Justine Triet, et « It Must Be Heaven », d’Elia Suleiman : deux excellentes comédies hantées, par une femme et par un pays, qui closent une 72e édition d’une qualité exceptionnelle. Le jury d’Iñárritu a l’embarras du choix, pourvu qu’il ait l’œil, et le bon !

C'est sous le signe de la comédie que se termine, comme elle avait commencé avec la farce zombiesque de Jim Jarmusch, cette 72e compétition cannoise. Comédie dramatique et portrait de femme, pour commencer, avec le dernier film français en course pour la Palme d'or. Après le succès public de "Victoria", Virginie Efira retrouve Justine Triet mais quitte la robe d'avocate pour devenir psychanalyste dans "Sibyl", une praticienne qui souhaite, en devenant écrivaine, aborder les territoires de la fiction, et franchit les limites déontologiques de son métier en vampirisant pour son roman le cas de sa dernière patiente, une actrice enceinte de l'acteur principal du film qu'elle tourne, lui-même étant l'amant de la réalisatrice dudit film. Hanté par "Une autre femme" de Woody Allen, et le "Stromboli" de Rossellini, "Sybil" est un beau portrait cubiste de femme. Justine Triet monte en puissance dans son cinéma, et on s'en réjouit.

Un monde palestinisé

Comme on s'est réjoui, 10 ans après "Le temps qu'il reste", de retrouver enfin le Palestinien Elia Suleiman. Héritier direct de Buster Keaton et de Jacques Tati, il signe avec "It Must Be Heaven" une de ces comédies burlesques à mèche lente dont il a le secret. Dans son propre rôle de cinéaste quittant son Nazareth natal pour tenter de trouver à Paris et New York des financements pour son nouveau film, il nous permet, par son regard perpétuellement étonné, de constater combien notre monde occidental, avec son obsession sécuritaire, s'est en quelque sorte palestinisé. C'est finalement tout ce qu'on demande au cinéma : changer suffisamment notre regard pour qu'en sortant d'un film, on voie le monde autrement.

Bong Joon-ho, Céline Sciamma et Pedro Almodovar en tête

Les jeux sont très ouverts, pour le palmarès de ce soir, et on n'aimerait pas être à la place du jury, réuni en ce moment-même dans une secrète villa cannoise pour délibérer : la compétition cette année, mis à part 4-5 films tout à fait dispensables, était d'une qualité exceptionnelle, comme jamais depuis longtemps. Au baromètre des critiques, c'est le génial "Parasite", du Coréen Bong Joon-ho, qui mène la course, talonné de près par le magnifique "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma et le retour en force, et en forme, de Pedro Almodovar avec son très introspectif "Douleur et gloire". Mais les jurys, on le sait, sont souverains, et celui d’Iñárritu, qu'on dit très divisé, pourrait bien créer la surprise ce soir.