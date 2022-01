Vigil : Arte entame 2022 avec un thriller sous-marin bien senti !

Au programme cette semaine : un beau démarrage de la fiction étrangère d'Arte, le succès d'"Anéantir" de Michel Houellebecq, Catherine Nay survolant toujours les essais, "Spider-Man" survolant toujours le box-office cinéma, et un arrêt sur PowerZ, le jeu éducatif français, bien pensé et accessible.

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

L'année commence fort pour Arte avec "Vigil", son nouveau thriller écossais

Côté séries, on s’arrête donc sur Vigil, le nouveau thriller policier écossais diffusé en ce moment par Arte - qui nous avait prouvé il y a quelques temps s'il en était besoin qu'en fiction française aussi, le diffuseur franco-allemand vise juste avec des projets percutants et poétiques. Mêlant le genre de l’espionnage dans lequel les britanniques ont déjà fait leurs preuves, un suicide suspect dans un sous-marin militaire et les flashbacks de l’inspectrice - claustrophobe ! - dépêchée sur place pour élucider cette affaire, la série déploie sa tension avec brio sur les 6 épisodes qu’elle compte. Un pied dans le sous-marin, et un pied sur terre avec la lieutenante et compagne de l’inspectrice qui se démène pour obtenir les pièces manquantes du puzzle. Les spectateurs britanniques ont été dix millions à suivre cette enquête. À voir si les français se passionneront autant…à noter qu’on peut retrouver la série à la télé, en replay, à la demande mais aussi sur YouTube, aucune excuse pour la louper donc !

"Anéantir" : loué ou détesté, Michel Houellebecq fait vendre !

Le nouveau roman de Michel Houellebecq emporte (sans surprise) tout sur son passage dans le box office GFK de la semaine. Selon nos confrères de Vanity Fair, Anéantir a été vendu en deux jours, après sa sortie, à 75 000 exemplaires, ce qui fait sans doute déjà le double ce dimanche. A lui seul, Houellebecq vend donc plus que les 10 meilleures ventes de la semaine, comme on dit en anglais : « The winner takes it all » (le gagnant emporte tout). Le tirage du Houellebecq par Flammarion est de 300 000 exemplaires mais on peut dire qu’en terme de ventes c’est « dissolvant » pour citer un mot de poète. Vit-on dans un monde « houellebecquien » ? les entreprises en open space, les vols « low-cost » ou on ne peut même plus avoir de valises, les hotels Ibis Styles tous identiques, les « non-lieux » des périphéries de nos villes ? Et dans la longue liste des lieux « houellebequiens » Anéantir ajoute « les longs et froids couloirs du ministère de l’Economie » (comme l’a bien décrit récemment Paul Vacca dans le magazine des Echos).

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie fiction.

Catherine Nay toujours en tête des essais et documents, "La France sous nos yeux" sévèrement critiquée par Lionel Zinsou

Peu de changements en ce début d’année du côté des essais. Catherine Nay toujours dans les meilleures ventes avec son best-seller Tu le sais bien le temps passe ; on recevait Catherine Nay longuement dimanche dernier. A signaler également la bonne tenue de l’essai de Jérome Fourquet et Jean-Laurent Casselly, La France sous nos yeux – bien que ce livre soit critiqué sévèrement par Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova qui lui reproche de ne choisir que des statistiques négatives (sur la désindustrialisation par exemple) comme si la France allait se détruire et n’était plus que fracture sociale et un archipel de mauvaises nouvelles loin de la réalité.

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie essais et documents.

"Spider-Man - No Way Home" toujours en salles

Spider-Man No way home toujours en tête du box office selon notre partenaire CBO Box Office et déjà 6 millions de Français ont vu ce blockbuster, dont on a d’ailleurs dit ici beaucoup de bien.

Plateformes : "Don't look Up" fait toujours réagir

Un succès qui ne se dément pas de Don’t Look Up, long métrage sur Netflix avec Leonardi Di Caprio – et dont on a déjà longuement parlé ici, mais on y revient puisque le film devient un mouvement social pro-environnement et contre les fake news.

PowerZ, le jeu vidéo éducatif qui mise sur la qualité mais qui tient à rester accessible

On s’intéresse cette semaine à un jeu français lancé en février dernier, PowerZ. L’idée derrière ce jeu ? Produire un jeu éducatif de qualité, et le démocratiser. Et c’est un pari gagnant puisque sur le premier point, PowerZ compte plus de trente mille utilisateurs qui font régulièrement des retours pris en compte par les développeurs, et sur le second point le jeu a jusqu’ici adopté le modèle économique de la souscription libre : les parents peuvent donc télécharger le jeu gratuitement sur PC comme sur mobile, et faire un don mensuel du montant de leur choix. Tout ça dans l’idée d’un jeu aussi accessible - financièrement et en pratique - que les jeux sur mobiles disponibles en "free-to-play", mais avec la qualité éducative en plus. Sans oublier que les exigences graphiques et le gameplay sont loin d’être délaissées !

Prochaine étape pour PowerZ qu’on suivra avec attention : encore plus de contenus, et une version anglaise !

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie jeux vidéo.

Stromaé sort "L'Enfer"

On a appris que les 37ème Victoires de la Musique auraient bien lieu (tout le monde assis) le 11 février prochain à la Scène Musicale, retransmis en direct sur France 2 et France Inter : Orelsan et Clara Luciani sont d’ailleurs en tête des nominations ; quant à Barbara Pravi elle est bien partie pour la catégorie « Révélations ». En attendant, Stromaé a sorti un nouveau titre, dont la promotion dans une séquence extrêmement commentée du JT de TF1 a provoqué la controverse, mais revenons à l'essentiel : le titre s'appelle L'Enfer, il est issu de l’album Multitudes que l'artiste sortira le 4 mars prochain. C’est an fond un bon antidote au nouveau roman de Michel Houellebecq : c’est comme une sorte de dé-anéantir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "COMMENT CEDRIC O ENTEND RÉGULER LES GAFA" du 16 JANVIER 2022.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.