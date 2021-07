Voyage, voyage

Le mystère Sean Penn reste entier : son calamiteux Flag Day, 5 ans après la raclée The Last Face, interroge encore sur la raison de ses présences en compétition. Heureusement, du train Moscou-Mourmansk à de belles découvertes transalpines, Cannes permet de beaux voyages esthétiques et existentiels.

La compétition hier soir a fait se rencontrer deux cinéastes qui, il y a cinq ans, avaient chacun marqué, à leur manière, le Festival de Cannes. Le premier, l'Américain Sean Penn, s'était de son propre aveu pris une "raclée" en 2016 avec The Last Face, qui avait déclenché rires et railleries en projection de presse, et des critiques assassines qui avaient ruiné sa montée des marches. Il y a depuis une "jurisprudence Sean Penn" au Festival, qui empêche la presse de découvrir les films en compétition avant leur soirée de gala, et impose un embargo jusqu'à ce que celle-ci soit terminée. C'est ce qui a permis sans doute à l'Américain de passer cette fois une bonne soirée, car il faut bien le dire, son nouveau film, Flag Day, nous entraîne encore une fois dans les tréfonds de la compétition, avec ce drame familial sur la relation impossible entre une fille (jouée par celle du cinéaste, Dylan Penn, que le film vise manifestement à mettre en orbite), et un père (Sean Penn lui-même), escroc minable et affabulateur pathétique.

Plus loin que la nuit et le jour

On ne s'étendra pas sur cette Americana faisandée, bourrée de clichés et filmée avec balourdise, pour vous emmener dans le train Moscou-Mourmansk, et son Compartiment N° 6, titre du beau film du Finlandais Juho Kuosmanen, découvert à Cannes en cette même année 2016 où Sean était à la peine. Il y avait remporté le Prix Un Certain regard avec Olli Mäki, un film à la nostalgie rêveuse, comme peut l'être son nouveau, road movie ferroviaire qui voit une jeune Finlandaise entreprendre le trajet jusqu'à la Mer Arctique à la recherche de pétroglyphes, et surtout d'elle-même. Dans ce train brinquebalant qui fleure encore le soviétisme (on est manifestement, sans que ce ne soit jamais précisé, au début des années 90), elle rencontre un mineur bourru et vulgaire, mais aussi solitaire qu'elle. Outre qu'il nous installe dans cet état entre rêve et éveil que favorise le trajet ferroviaire, la beauté du film réside en ce qu'il échappe aux rails tous tracés d'une comédie romantique sur l'attrait des contraires pour nous entraîner, "plus loin que la nuit et le jour", comme le chantait Desireless dans Voyage, voyage, chanson leitmotiv du film, dans un voyage existentiel quasi rossellinien.

Vigueur transalpine

Ce soir, Nanni Moretti va certes tenter de décrocher une deuxième Palme d'or avec Tre Piani, mais Cannes permet aussi de constater que, derrière les abonnés italiens de la compétition, une vigoureuse jeune garde transalpine ne cesse de reprendre le flambeau d'une tradition qui remonte à Ermanno Olmi et qu'entretient aujourd'hui une Alice Rohrwacher : celle du récit oral, archaïque et mystique. S'y inscrivent deux très beaux premiers films découverts en sections parallèles : La Légende du roi Crabe, d'Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis, à la Quinzaine des Réalisateurs, et Piccolo Corpo, de Laura Samani, à la Semaine de la Critique. Des voyages encore, fiévreux et transcendantaux, vers la Terre de Feu pour l'un, et un sanctuaire perdu dans les montagnes frioulanes pour l'autre. Qu'on y cherche un trésor ou un miracle, c'est la beauté et l'émotion qu'y trouve le spectateur, et c'est la seule rencontre qui soit...