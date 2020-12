Week-end hommage : Signé Pierre Dac !

Si Pierre Dac (1893 – 1975), créateur de L'Os à moelle et du Biglotron, concepteur du Schmilblick et fondateur du Parti d'en rire, est universellement repéré comme l’un des humoristes les plus intempestifs et un haut maître de l'illogisme, d'autres moments essentiels de son parcours, notamment son histoire familiale, son rapport au judaïsme, ses combats durant les deux Guerres mondiales, sont sans doute moins connus.

Toute la soirée du samedi 26 décembre, évocation d’un Pierre Dac au complet pour un hommage franc et massif en compagnie d'Anne-Hélène Hoog et Jacques Pessis, co-commissaires de l'exposition parisienne : "Pierre Dac. Du côté d'ailleurs" - jusqu'au 21 avril 2021 au Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Une soirée rythmée par une émission spéciale de Mauvais genres de François Angelier en deux parties entrecoupées de la diffusion de Malheur aux Barbus, une fiction réalisée par Cédric Aussir.

PROGRAMME

Samedi 26 Décembre 2020 de 21h00 à minuit

21h-21h30 : Mauvais Genres 1ère partie - Les origines et la jeunesse de Pierre Dac marquée par la Première Guerre Mondiale, sa carrière de chansonnier et son engagement dans la France Libre.

21h30 -22h30 : diffusion de Malheur aux barbus - partie 1

22h30-23h : Mauvais Genres 2ème partie : activités radiophoniques de Pierre Dac

23h-00h : diffusion de Malheur aux barbus - partie 2

Rediffusion : Dimanche 27 décembre 2020 de 20 h à 22 h

Malheur aux Barbus de Pierre Dac et Francis Blanche – parties 1 & 2

Malheur aux barbus

Voyage aux quatre coins du monde, dans l’espace et dans le temps avec cette épopée radiophonique loufoque, enregistrée par France Culture en 2013, dans la tradition des grands romans populaires. Des centaines de barbus enlevés par Edmond Furax, un aventurier sans scrupule qui veut devenir maître du monde ! L’île de Benbecula, dans les Hébrides, au nord-ouest de l'Ecosse, est le quartier général d’Edmond Furax, un dangereux aventurier sans scrupule qui veut devenir maître du monde, qui séquestre là les 258 barbus qu’il a enlevés, dont le célèbre professeur Merry Christmas... Le commissaire Socrate et l'inspecteur Euthymènes, les célèbres détectives Black et White, mais aussi la fille du professeur Christmas, Carole Christmas et son prétendant le reporter radio Fred Transport, sont à sa poursuite… Mais l’île de Benbecula a disparu ! Les aventures se poursuivent, de la villa Grand-Repos à l'Etat hindou de Sama-Koutra en passant par le tunnel du Mont-Cenis...

Quinze épisodes enregistrés en public le 7 décembre 2014 au studio 105 de la Maison de la radio.

Partie 1 : textes choisis par Jacques Pessis, réalisation Cédric Aussir, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Bruitages Patrick Martinache, prise de son Eric Boisset, Clothilde Thomas, assistante à la réalisation Cécile Laffon. Avec : Damien Houssier, Grégoire Oestermann, Olivier Broche, Gilles Privat, Jean-Claude Leguay, Marina Golovine, Christophe Brault, Judith Henry, Laurent Ferraro, Philippe Laudenbach, Antoine Gouy, Emeline Bayart, Xavier Brossard, Brigitte Faure, Franck Molinaro

Partie 2 : textes choisis par Jacques Pessis, réalisation Cédric Aussir, conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitages : Patrick Martinache assisté d'Elodie Fiat, prise de son : Eric Boisset, Clotilde Thomas, Marie Jaworski, assistante à la réalisation : Cécile Laffon. Avec : Damien Houssier, Marina Golovine, Gilles Privat, Simon Bakhouche, Grégoire Oestermann, Olivier Broche, Christophe Brault, Chloé Réjon, Emeline Bayart, Antoine Gouy, Laurent Ferraro, Philippe Laudenbach, Xavier Brossard, Brigitte Faure et Franck Molinaro

Malheur aux barbus – Signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche est publié aux éditions Omnibus.