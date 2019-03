Woody Allen "est un metteur en scène brillant, trop souvent réduit à un auteur de bons mots"

A l'occasion de la sortie du film "Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu", Michel Ciment organise une table-ronde autour de la figure riche et énigmatique de Woody Allen avec des des spécialistes de son oeuvre cinématographique : la journaliste Florence Colombani, les critiques Laurent Dandrieu, Jean-Max Méjean et Grégory Valens.

Aujourd'hui, il n'y a pas de producteurs qui soient vraiment un soutien financier constant pour que sa création puisse continuer. Pour moi, le problème avec les films récents est beaucoup lié aux acteurs. Dans cette façon d'aller chercher des corps jeunes, étrangers à son univers quand même... il y a une façon de chercher à séduire aussi le public, à rattraper quelque chose de la modernité qui ne lui convient pas forcément... ça part un peu dans tous les sens, alors que c'était quelqu'un qui était très fidèle à ses acteurs pendant très longtemps. Florence Colombani

Ces comédiennes poursuivent une réflexion sur un idéal féminin qui a toujours été là chez Woody Allen. Qu'on se souvienne de "Manhattan", le personnage de Mariel Hemingway, c'est le précurseur de toutes ces figures-là. Ce n'est pas que tout à coup aujourd'hui en 2010 il s'est dit : "Tiens prenons de jeunes actrices pour jouer de jeunes personnages". Il y a dans la fascination qu'éprouve Woody Allen pour la complexité de l'être féminin quelque chose qui va de paire avec l'insouciance de la jeunesse, l'impétuosité des débuts dans les relations amoureuses et ça se manifeste au fur et à mesure des films sous les traits de comédiennes renouvelées. Grégory Valens

Ça a vraiment une source autobiographique cette fascination pour la magie et l'illusionnisme parce qu'enfant, il s'enfermait des heures dans sa chambre à essayer de maîtriser tout un tas de tours, paraît-il avec un certain talent, voire un talent certain. On retrouve ce goût dans la mise en scène qui est pour lui certainement un prolongement de cet art de la magie qui consiste à manipuler la réalité, à jouer avec elle. Il y a de manière très évidente et très explicite une récurrence très forte dans l'oeuvre de Woody Allen de l'apparition de fantômes, de magiciens, de voyants. Laurent Dandrieu

