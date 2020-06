Woody Allen - Grand entretien dans les Matins de France Culture, jeudi 25 juin à 8h20

Guillaume Erner interviewe, dans les matins de France Culture, jeudi à 8h20, une figure du grand écran, mais cette fois-ci pour un livre et plus précisément une autobiographie : le réalisateur, scénariste et acteur Woody Allen.

Alors que les salles de cinéma ont réouvert ce lundi en France, Guillaume Erner interviewe jeudi à 8h20 une figure du grand écran, mais cette fois-ci pour un livre et plus précisément une autobiographie : le réalisateur, scénariste et acteur Woody Allen qui publie « Soit dit en passant » aux éditions Stock.

Dans ces 530 pages, celui qui a été acclamé notamment pour les films « Annie Hall » et « Manhattan » retrace à grand renfort d'anecdotes et d'humour son enfance à Brooklyn, ses débuts dans le milieu des humoristes new-yorkais, mais aussi ses histoires d'amour. Dont une en particulier avec l'actrice Mia Farrow, et les accusations de pédophilie et d'agression sexuelle contre leur fille adoptive Dylan Farrow qui ont refait surface après le mouvement me too.

Réécoutez l’émission sur franceculture.fr