Aujourd’hui, manager ça veut dire quoi ?

En 2020, il publiait un livre-choc : Libres d’obéir : le management, du nazisme à aujourd'hui, _o_u comment le nazisme aura produit des théories managériales qui constituent, quatre-vingt ans plus tard, l’une des matrices du management contemporain. L’auteur Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université, est le plus grand spécialiste du nazisme. Déjà, âgé de 17 ans, c’est sur le sujet "Un ou des fascismes dans l'Europe de l'entre-deux-guerres ?", qu’il fut lauréat au concours général d’histoire. Un témoignage puissant, une étude d’historien implacable, auxquels tout concepteur ou praticien de management moderne devrait être (très) sensible.

En introduction du débat, la linguiste Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne, et autrice de Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, éclaire la thématique, qu’elle décortique d’un point de vue linguistique puis met en perspective des réalités de notre époque.

Une conférence enregistrée en septembre 2021, dans le cadre de la 6e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université

Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne.

