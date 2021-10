Aujourd’hui, s'engager ça veut dire quoi ?

La science et la politique convoquent-elles un même type d’engagement ? Répondent-elles de logiciels compatibles ? Au-delà, à quoi sert-il d’être engagé ? S’engage-t-on "équitablement" pour soi et pour autrui ? Conversation entre le mathématicien Cédric Villani et le philosophe Charles Pépin.

S’engager, Cédric Villani sait ce que cela signifie. Lorsqu’il pratique la recherche mathématique qui lui vaudra la Médaille Fields 2010, lorsqu’il enseigne, discoure, débat, lorsqu’il dirige l’Institut Henri-Poincaré et maintenant lorsqu’il exerce la profession de député de l’Essonne. La science et la politique convoquent-elles un même type d’engagement ? Répondent-elles de logiciels compatibles ? Au-delà, à quoi sert-il d’être engagé ? S’engage-t-on "équitablement" pour soi et pour autrui ? Les formes et la densité d’engagement suscitées par les enjeux et périls contemporains trouvent-elles "preneurs" dans la société ? L’époque est-elle seulement propice à l’engagement ? Et si oui, lesquels ? Son échange avec Charles Pépin est lumineux. Car tout des initiatives du philosophe, de ses ouvrages La joie, Les vertus de l’échec, La confiance en soi, La rencontre, une philosophie (Allary), à sa pétillante émission estivale sur France Inter, Sous le soleil de Platon, met en lumière l’engagement.

En introduction du débat, la linguiste Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne, et autrice de Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, éclaire la thématique, qu’elle décortique d’un point de vue linguistique puis met en perspective des réalités de notre époque.

Une conférence enregistrée en septembre 2021, dans le cadre de la 6e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Cédric Villani, mathématicien, député dans la cinquième circonscription de l'Essonne

Charles Pépin, philosophe.

