Aurélien Barrau : "Nos bien sont protégés par la loi, est-il acceptable que la vie ne le soit pas ?"

La vie, sur Terre, est en train de mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité. L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est presque une bonne nouvelle. Aurélien Barrau affine son propos en analysant la nature des oppositions à la pensée écologique et en suggérant de nouvelles voies de résistance pour dépasser l'immobilisme suicidaire.

Il est un infatigable militant de la nature, cette nature dont il dénonce sans relâche les dégâts, irréversibles, qu’exerce sur elle la main cupide, anthropocentriste, marchande de l’homme. Aurélien Barrau établit dans cette conférence le lien entre d’une part son examen et sa vision du monde terrestre, d’autre part ceux que convoque un monde de l’espace promis à une dévastation comparable.

De la Terre à l’espace, un même défi éthique ?

Aurélien Barrau, astrophysicien, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (CNRS-IN2P3), auteur notamment de Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité (Robert Lafon, 2020).