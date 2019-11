Biodiversité et climat : le capitalisme sauvera-t-il ce qu’il détruit ?

Tels que nous sommes lancés, la vie sera de moins en moins possible à l'air libre. Nos villes et nos habitats devront s'artificialiser rapidement. De tels investissements ne seront accessibles qu'aux entreprises les plus capitalistiques et leurs services, inaccessibles aux plus pauvres d'entre nous. En outre, dans une société de l'information comme l'est déjà la nôtre, nous risquons de voir ajouter à cet hyper-capitalisme la dérive hyper-totalitariste. Ce capitalisme, désolidarisé de sa Terre, de ses sols et de ses territoires, est un fléau. Nous pourrions ne pas y survivre.

"Le capitalisme est un mot de combat" disait l'économiste François Perroux, tant il recouvre d'imaginaires et de références différentes. Or si nous voulons que les vents ne soient pas toujours plus tornades mais redeviennent brises ; que les eaux ne courent pas toujours plus en crues et en boues, mais soient rosées, brumes et pluies ; que la Terre résiste à nos assauts répétés depuis trop de siècles, alors nous devons nous aussi nous réveiller à la complexité et à notre échelle d'être vivant : nos sols, nos territoires. Isabelle Delannoy

Une conférence enregistrée en octobre 2019, dans le cadre de la 4e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune" au Théâtre des Célestins de Lyon.

Isabelle Delannoy, environnementaliste, auteure notamment de L'économie symbiotique

Pascal Picq, paléoanthropologue.

