Boris Cyrulnik : aujourd’hui, qu’est-ce qu’être heureux ?

En ce début d’automne 2020, l’emploi de l’adjectif "heureux" exige doigté, recul, précaution. Dans son couple, au sein de sa famille, au travail – quand on en a encore –, dans le cadre de ses pratiques sociales, culturelles, amicales, et une fois projeté sur un avenir, à court et moyen termes, déstabilisant voire dystopique, chacun d’entre nous est questionné : comment être heureux ? Avec qui ? A quelles fins ? Et à quelles conditions ? Qu'est-ce qui, au révélateur de l’actualité sanitaire et sociale, entrave ou enterre, mais aussi (r)éveille, nourrit, réenchante l’accès au bonheur, à la joie, au bien-être.

Il faut comprendre que le pessimisme ou l’optimisme n’ont rien à voir avec la réalité. Ils sont fonction de la représentation que l’on se fait du réel.

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre de la 5e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain.