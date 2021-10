Il est des verbes que la crise pandémique a particulièrement fragilisés au sein de l’opinion publique. Croire est l’un des plus éprouvés. Croire en : la médecine, l’innovation, les laboratoires pharmaceutiques, les vaccins. Croire en : la parole des gouvernants, celle des opposants politiques, celle des experts (avérés ou usurpateurs), celle des médias. Croire en : la plume des journalistes ou l’ivresse complotiste et irrationnelle propagée via les réseaux sociaux. Croire en : les certitudes des scientifiques ou les promesses de hiérarques religieux. Finalement, croire en qui et à quoi ? Chacun semble être devenu à ses yeux si savant qu’il peut décider de croire selon ses seuls référents, ses seules… croyances. Toutefois, à l’aune d’une éthique des promesses et des débats (publics, politiques, médiatiques, au sein de l’entreprise) anémique, cette éruption n’est-elle pas compréhensible ? La crise du Covid-19 est venue embraser une crise de croyance qui cristallise une autre crise, celle-ci plus ancienne et protéiforme, de confiance et de légitimité. Mais peut-être cette crise de croyance scientifique, politique, institutionnelle, réverbère-t-elle une autre crise de croyance, autrement plus critique : en l’avenir ?

En introduction du débat, la linguiste Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne, et autrice de Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, éclaire la thématique, qu’elle décortique d’un point de vue linguistique puis met en perspective des réalités de notre époque.

Une conférence enregistrée en septembre 2021, dans le cadre de la 6e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique, et aux commandes du Conseil scientifique

Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences.