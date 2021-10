Aujourd’hui, être juste, ça veut dire quoi ? En d’autres termes, n’a-t-il jamais été aussi difficile qu’en 2021 d’adopter des arbitrages justes, d’envisager une société juste, de s’entendre sur les justes principes et les justes mécanismes d’une communauté humaine réconciliée ? Comment équité, (in)égalités, solidarité sollicitent-elles la justice ? Peut-on espérer "faire nation" lorsque la réalité (ou la perception) d’injustice est à ce point criante ? Pour éclairer le sujet, deux éminents représentants de l’"institution justice", appelée à faire et à rendre justice, censée innerver dans les consciences une conception exigeante et exemplaire du "mot" justice. Nathalie Roret, avocate, cumule deux premières : première femme et première personnalité non magistrate à diriger l’Ecole nationale de la magistrature. Renaud Van Ruymbeke a été le premier juge d’instruction du pôle financier du TGI de Paris, et est intervenu dans de retentissantes affaires judiciaires (Frégates de Taïwan, Urba, Clearstream, Karachi, Kerviel, Cahuzac notamment) qu’il raconte dans Mémoires d’un juge trop indépendant (Tallandier, 2021). Ce qu’est l’institution de la Justice (son organisation, son fonctionnement, son histoire, ses moyens) fait-il honneur ou déshonneur à la justice elle-même, et peut-il faire référence aux déclinaisons inhérentes à une "société juste" ?

En introduction du débat, la linguiste Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne, et autrice de Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, éclaire la thématique, qu’elle décortique d’un point de vue linguistique puis met en perspective des réalités de notre époque.

Une conférence enregistrée en septembre 2021, dans le cadre de la 6e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Renaud Van Ruymbeke, juge d'instruction, il a notamment conduit les enquêtes politico-financières dans l'affaire Urba, l'affaire des frégates de Taïwan et l'affaire Clearstream 2

Nathalie Roret, avocate, directrice de l’École nationale de la magistrature.

