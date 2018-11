Jeunes, actifs, seniors... font-ils toujours société ?

L'accélération du temps, la profusion des nouvelles technologies, l'augmentation de l'espérance de vie, le rêve ou le fantasme transhumanistes, la structuration de la croissance et la problématique environnementale, l'hypermobilité et bien sûr l'enjeu des retraites interrogent comme jamais l'articulation des liens et des actes entre les générations.

Vous avez aimé la lutte des classes, le clash des civilisations, le conflit des sexes ? Vous allez adorer la guerre des générations ! Enfants contre parents, jeunes pauvres contre vieux riches, actifs contre inactifs, digital natives contre zombies du livre, modernes contre ringards… voilà la guerre qu’on nous annonce pour les temps à venir. Sauf que celle-ci n’aura pas lieu ! Serge Guérin

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé

Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement, auteur notamment de La guerre des générations aura-t-elle lieu ?