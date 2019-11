Le grand retour des crétins !

N'assiste-t-on pas à une nouvelle chute des élites avec la même logique qui a plongé l'Europe dans les heures les plus sombres de son histoire ? Avec au fond la même logique : essayons les imbéciles puisque les élites ont échoué.

La guerre de 14/18, puis la crise de 1929, avaient profondément délégitimé les élites des différents pays d'Europe. Car enfin, des élites menant leurs peuples à la guerre, à la mort, puis dans la misère, sont-elles vraiment compétentes ? Et l'on vécut alors, dans presque toute l'Europe, la montée vers le pouvoir de gens peu diplômés, peu éduqués, qui avaient des visions simples et dures de la gestion des sociétés.

Et ce qui était vrai au niveau des leaders l'était aussi au niveau des organisations politiques qui devinrent des forces paramilitaires plus que des intellectuels collectifs. Fascisme et nazisme, vichysme, découlèrent de ce refus des élites, voire parfois de leur extermination. Malheureusement, cela fut vrai aussi de certains mouvements communistes. Ne pensons qu'au massacre des élites polonaises à Katyn...

Le processus ne se répète-t-il pas aujourd'hui, bien sûr suivant d'autres modalités, avec les fake news, les leaders autoproclamés sans formation, les réseaux Facebook fermés, la violence de Twitter, Matteo Salvini, Boris Johnson, Donald Trump...

Une conférence enregistrée en octobre 2019, dans le cadre de la 4e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune" au Théâtre des Célestins de Lyon.

Pascal Perrineau, politologue, ancien directeur du CEVIPOF, professeur des Universités à l'Institut d'études politiques de Paris

Jean Viard, sociologue et éditeur.

Retrouvez l'intégralité des conférences ici.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Avons-nous encore besoin d'une élite ? 5 min Le Tour du monde des idées Avons-nous encore besoin d'une élite ?