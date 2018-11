Liberté, bye-bye ?

Au nom de la sécurité et du conformisme et sous l'action des nouveaux médias, nos gestes et nos pensées subissent une extraordinaire pression.

La "radicalisation des esprits" oxyde la société française, l'"hyper" puritanisme, aseptisation, uniformisation, conformisme, hygiénisme, sécurité, transparence, contrôle... infecte les consciences, et le contexte technologique, communicationnel, médiatique, marchand bouleverse les comportements. La société contemporaine et la civilisation en devenir se soumettent à des diktats et acceptent des compromis qui menacent les libertés. Eric Dupond-Moretti

Une rencontre enregistrée en octobre 2018, dans le cadre du forum "Une époque formidable".

Nicolas Baverez, essayiste et avocat

Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste.