L'innovation, jusqu'où ?

Innover est au cœur des processus de transformation et d’adaptation auxquels toute civilisation en général, et notre époque en particulier, sont convoqués. Mais innover pour quoi ? Pour qui ? A quelles fins ? Et dans quelles limites, s’il doit y en avoir ?

Innover : le verbe "claque" depuis que les vaccins contre le covid-19, et particulièrement ceux à ARN messager, ont été mis au point seulement quelques mois après l’irruption du SARS-cov-2. Innover est au cœur des processus de transformation et d’adaptation auxquels toute civilisation en général, et notre époque en particulier, sont convoqués. Mais innover pour quoi ? Pour qui ? A quelles fins ? Et dans quelles limites, s’il doit y en avoir ? Quand l’innovation enrichit-elle ou déshonore-t-elle le Progrès ? Pour explorer le sens et l’éthique de l’innovation, dialoguent une femme hors du commun et un paléoanthropologue exégète : Priscille Déborah polymutilée, est artiste peintre et première Française équipée d’un bras bionique. Aux leçons de courage, de résilience, et d’esprit d’entreprendre emblématiques de l’autrice de Une vie à inventer (2021, Albin Michel), l’innovation est précieuse contributrice. Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France, éclaire l’enjeu de comprendre aujourd’hui et de penser demain à partir des enseignements d’(avant)-hier. Enjeu au centre duquel l’innovation fait figure de clé de voûte.

En introduction du débat, la linguiste Julie Neveux, enseignante à l’université Paris Sorbonne, et autrice de Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous, éclaire la thématique, qu’elle décortique d’un point de vue linguistique puis met en perspective des réalités de notre époque.

Une conférence enregistrée en septembre 2021, dans le cadre de la 6e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Priscille Déborah, artiste

Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France.

