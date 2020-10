Pandémie Covid-19 : une épreuve politique, démocratique, éthique

Qui mieux que le professeur de médecine Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, pour "déchiffrer" l’événement inédit, sans langue de bois, dans le triple biais politique, démocratique et éthique.

Qui mieux que le professeur de médecine Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, formé au début de la pandémie pour "guider" le sommet de l’Etat dans l’inextricable maquis des arbitrages à formuler, pour "déchiffrer" l’événement inédit ? Et le déchiffrer, sans langue de bois, dans le triple biais politique, démocratique et éthique. Car oui, cette crise sanitaire a révélé des sujets, des interrogations, des conflits qui mettent en perspective, et en tension, le volet scientifique ou médical sur la responsabilité politique, le fonctionnement de la démocratie, les décisions éthiques. En réponse auxquelles celui qui préside également le Comité consultatif national d’éthique est particulièrement autorisé.

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre de la 5e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Jean-François Delfraissy, professeur de médecine, président du Conseil scientifique Covid-19.

À RÉÉCOUTER Réécouter Emmanuel Hirsch : le coût éthique de la pandémie écouter (32 min) 32 min La Grande table idées Emmanuel Hirsch : le coût éthique de la pandémie