Travail, économie, entreprise : rien n’est perdu

Les répercussions de la pandémie Covid-19 sur l’emploi sont incommensurables. Sur l’emploi, mais pas seulement. Le travail et son organisation sont bouleversés, les entreprises et leur organisation sont ébranlées, l’économie et son organisation sont désarçonnées. La convulsion est tentaculaire, mais n’est pas irréversible. A condition de penser et de construire autrement l’exercice du travail, les fondamentaux de l’économie, l’architecture (et même l’ADN) de l’entreprise. De penser et de construire autrement non seulement les organisations de ces items, mais aussi le sens de ce qu’ils proposent, sécrètent, poursuivent. Au final, de quoi peut-on composer cet adverbe autrement ?

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre de la 5e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune".

Dominique Méda, sociologue, Université Paris Dauphine

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.