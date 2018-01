Permaculture, biodynamie, agriculture urbaine ou naturelle… les agricultures alternatives se multiplient. Elles inventent de nouvelles techniques, des circuits de distribution, un autre rapport à l’alimentation. Mais ces agricultures « en rupture » sont-elles des voies d’avenir ? Ou une mode éphémère, qui fait écran à la transition de tous vers une agriculture durable ?

C'est que chacun en est persuadé : nous devons changer de modèle agricole. L'agriculture conventionnelle actuelle s'appuie sur des logiques héritées des lendemains de la seconde guerre mondiale. Il était alors urgent de moderniser l'agriculture hexagonale - autant pour des raisons sanitaires que pour des gains de productivité, sans oublier l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs. Si cette « révolution verte » a permis de réels progrès, elle semble aujourd'hui ne plus répondre aux demandes de la société. La crise de confiance est d'autant plus profonde qu'elle touche à des thèmes essentiels. Les rapports entre humains et animaux sont interrogés par les formes industrielles de l'élevage. Par ailleurs, l'agriculture contribue pour bonne part au réchauffement climatique, et à la perte de biodiversité.