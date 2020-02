L'Effondrement, un récit plein d'avenirs

L'Effondrement s’invite de plus en plus régulièrement dans nos représentations, il met en scène une humanité en proie au chaos. L’effondrement vient-il remplacer les anciens "grands récits" ? Ou est-il l’indispensable aiguillon d’une prise de conscience collective ?

L'Effondrement s’invite de plus en plus régulièrement dans nos représentations. Art contemporain, littérature, films et séries mettent en scène une humanité en proie au chaos, point de départ obligé d’où se redistribuent les destinées collectives. L’effondrement vient-il remplacer les anciens "grands récits" ? Ou est-il l’indispensable aiguillon d’une prise de conscience collective ?

Le monde a une réalité. C'est d'elle qu'il faut partir, non d'un modèle idéal qu'il s'agirait d'approcher au plus près. Le monde est. Le monde est ce qu'il est. Peu importe ce qu'il pourrait être, ce qu'il aurait pu devenir, ce qu'il sera si... Alain Damasio

Une table ronde enregistrée en janvier 2020, en partenariat avec La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay, et NEMO, Biennale des arts numériques, LE CENTQUATRE.

Alain Damasio, écrivain, auteur de science fiction

Jean-Paul Engélibert, auteur de Fabuler la fin du monde, La découverte

Volny Fages, ENS Saclay

Thomas Heams, enseignant-chercheur en génomique, AgroParisTech

Jean-Hugues Berrou, AgroParisTech.

