Risques et entreprises

Faut-il prendre des risques pour réussir dans les affaires ? Le cas de l’industrie aéronautique française entre 1915 et 1945 suggère au contraire, que pour survivre et s’enrichir, il faut trouver le moyen de prendre moins de risques que ses concurrents comme surent le faire avec habileté Henry Potez et Marcel Bloch, alias Marcel Dassault, qui devint l’homme le plus riche de France en 1985 et dont l’entreprise existe encore aujourd’hui, tandis que ses 39 rivaux des années vingt ont disparus. Michel Villette - Cycle de conférences de sociologie économique