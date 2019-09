Bas les masques : les dinosaures sans fard

Et finalement, que savons-nous exactement des dinosaures ? Popularisés par des films à grand spectacle, ils sont devenus célèbres, mais restent inconnus. Or la recherche a beaucoup appris sur ces gigantesques reptiles depuis une génération, à l'occasion de nouvelles fouilles dont celle d'Angeac en Charente, qui a mis au jour, en 2010, le plus grand dinosaure au monde. Ronan Allain retrace l'évolution de leurs différentes lignées au cours des temps géologiques, lorsque les continents n'en formaient encore qu'un, la Pangée, et avant l'émergence des premiers humains...

Une conférence enregistrée en janvier 2016, dans le cadre du cycle "Dinosaures : des acteurs qui en imposent !".

Ronan Allain, maître de conférences au Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements du Muséum national d'histoire naturelle, auteur notamment de Histoire des dinosaures.