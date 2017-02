Accéder à une seconde vie, ou passer à côté ?

Quand on avance dans la vie, on se pose la question : je me répète ou je me reprends ? Entre reprendre et répéter, tout se joue dans cet écart sémantique. Ainsi, nous avons le choix : accéder à une seconde vie grâce à la reprise, ou passer à côté à cause de la répétition.

"La reprise est cette catégorie paradoxale qui unit dans l'existence concrète ce qui a été (le même) à ce qui est nouveau (1'autre) ." Sören Kierkegaard

La reprise n’est ni soumise ni passive comme le souvenir, ni ignorante ni ardente comme l’espérance ; ainsi, elle n’est ni bloquée ni plombée par le poids du passé, ni inconsistance ni versatile, parce que projetant dans le futur à son gré.

Un cours enregistré en 2017.

François Jullien, titulaire de la Chaire sur l'altérité du Collège d'études mondiales, Fondation Maison des Sciences de l'homme.