The domestication of the savage mind (1977) de Jack Goody par Alban Bensa

En France, ce que Wolfgang Lepenies appelle la troisième culture - ces sciences sociales coincées entre le littéraire et le scientifique - est paradoxalement assez peu reconnue, la culture générale semble, en effet, trop souvent pouvoir s'en dispenser. C'est un paradoxe dans la mesure où la France est, avec Comte, Tocqueville et Durkheim notamment, l'un des berceaux de ce pan considérable de la pensée. Sise entre les rues Emile Durkheim et Raymond Aron, la Bibliothèque Nationale de France a décidé de lancer un cycle dédié aux grands livres qui dessinent une bibliothèque idéale des sciences sociales. Il s'agit d'inviter à lire et relire quelques-uns de ces grands ouvrages en compagnie d'un chercheur contemporain, manière de replacer ces livres dans l'histoire des idées mais aussi, et surtout, de souligner leur pertinence contemporaine, les usages qui peuvent en être faits.

Cycle proposé par Sylvain Bourmeau.

En partenariat avec l'EHESS.