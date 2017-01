Nikolaï Gogol est sans conteste l’un des fondateurs de la comédie dans la littérature russe. Et si nous nous demandions pourquoi nous avons tant besoin de la comédie, quelles que soient les circonstances de la vie et de l’histoire ? Gogol et le rire.

Une conférence enregistrée en septembre 2015.

Luba Jurgenson, maître de conférences en littérature russe à l'Université Paris IV-Sorbonne, traductrice.