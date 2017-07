Il s’agit de considérer ou de reconsidérer la figure d’un des plus importants philosophes du XXe siècle et de nous interroger : en quoi et pourquoi le judaïsme demeure-t-il pour Heidegger de l’ordre d’une dette impensée ?

Heidegger, tout au long de son chemin de pensée, aura été entouré de "penseurs juifs", élèves ou collègues, interprètes ou critiques, adversaires ou héritiers : Husserl, Arendt, Marcuse, Jonas, Cassirer, Derrida, Freud, Lukacs, Levinas, Strauss, Anders, Buber, Celan, Adorno, Benjamin, Rosenzweig...

Ne pas statuer uniquement sur Heidegger et le judaïsme, ou sur Heidegger et l’antisémitisme ou même sur Heidegger et les juifs. Pourquoi le judaïsme demeure-t-il pour Heidegger de l’ordre d’une dette impensée ? La compromission politique de Heidegger avec le national-socialisme, que la publication des "Cahiers noirs" fait apparaître sous un jour encore plus cru, ne fait qu’accentuer cette interrogation et cette énigme.

Alain Finkielkraut, essayiste, producteur de "Répliques" sur France Culture, membre de l'Académie française

Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe et essayiste.