La pensée qui manque

Cours : parce que, née d'un travail solitaire, la philosophie débat en public et qu'on apprend à philosopher ; méthodique : parce que la philosophie tient tout entière dans la démarche qu'elle met en œuvre pour forger son questionnement - en constant renouvellement ; populaire : parce que cet exercice de la raison s'adresse à tous, pense la vie immédiate et participe de plein droit à la Cité. Ces « cours méthodiques et populaires » permettront donc à un large public de se familiariser avec la philosophie, ses grands auteurs et ses thématiques incontournables.