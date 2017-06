Le corps et les enjeux de l’apparence physique

Le corps représente un sujet très vaste qui mêle l’esthétisation, l’art, l’histoire... Il implique aujourd’hui des enjeux de plus en plus centraux dans nos sociétés.

Quels sont les défis de la silhouette et de ses représentations ?

La question de la silhouette peut paraître parfaitement banale, mais elle ne l’est pas forcément. D’abord cette question est très présente, on voit bien qu’aujourd’hui dans les comportements quotidiens, dans les magazines… la question de l’apparence posant le problème de la silhouette, cette question-là est très présente. Soyez attentif à votre silhouette ! Et puis, quand vous essayer de creuser cette question et de prendre un chemin un peu historique, vous vous rendez compte qu’un ensemble considérable de questions se pose : qu’est-ce qu’il en est de la silhouette ?