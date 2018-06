Rencontrer

Cours : parce que, née d'un travail solitaire, la philosophie débat en public et qu'on apprend à philosopher ; méthodique : parce que la philosophie tient tout entière dans la démarche qu'elle met en œuvre pour forger son questionnement - en constant renouvellement ; populaire : parce que cet exercice de la raison s'adresse à tous, pense la vie immédiate et participe de plein droit à la Cité. Ces « cours méthodiques et populaires » permettront donc à un large public de se familiariser avec la philosophie, ses grands auteurs et ses thématiques incontournables.

Proposé par François Jullien, Chaire sur l'altérité du Collège d'études mondiales, Fondation Maison des Sciences de l'homme.