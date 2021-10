2001-2021 : vers la fin de la guerre contre le terrorisme ?

La campagne de “guerre mondiale contre le terrorisme”, initiée en 2001 par Georges W Bush, est à un tournant décisif. Les guerres américaines contre le terrorisme en Irak, en Afghanistan, au Yémen et au Pakistan, totalisent 800 000 morts entre 2001 et 2019, selon le projet Costs of War. Le montée allouée à cette guerre s’élève à 6 400 milliards de dollars. En France, un rapport de la Cour des comptes a évalué à environ 10 milliards d’euros les sommes dépensées entre 2015 et 2019 pour la lutte contre le terrorisme.

Avec le contre-terrorisme globalisé, la menace s’est transformée. Dans de nombreuses régions en Afrique ou en Afghanistan, elle reste dynamique et morcelée. Al-Qaïda et l’Etat Islamique ont perdu leurs dirigeants mais l’aura demeure et les djihadistes sont toujours actifs. Les Etats-Unis recherchent alors la stabilisation et la contre-insurrection pour endiguer les menaces djihadistes. Des régimes laïques ou islamistes modérés sont toujours en place, de l’Arabie Saoudite au Maroc et du Pakistan au Nigéria.

Actuellement, l’ascension économique et technologique de la Chine contraint les Etats-Unis à engager des efforts supplémentaires sur des questions d’ordre stratégique comme l’information, la politique commerciale. Avec l’administration Trump, un tournant est pris. La compétition stratégique entre Etats et non le terrorisme, constitue la préoccupation principale de la politique de sécurité nationale.