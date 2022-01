5G et semi-conducteurs au coeur de la rivalité technologique sino-américaine

Avec le plan « Made in China 2025 » lancé en 2015, la Chine cherche à rattraper son retard technologique dans les semi-conducteurs. Son objectif est double : réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères et développer sa production nationale.

Depuis les années soixante, la Chine développe massivement sa production de semi-conducteurs. Cette technologie est employée en informatique dans les processeurs et les puces mémoires mais également dans les industries automobile et militaire. Le marché représente près de 600 milliards de dollars. Il est dominé par les entreprises américaines spécialisées dans la conception (Apple, Qualcomm, Broadcom, Nvidia) et par les entreprises coréennes (Samsung) et taïwanaises (TSMC). Après la crise de la Covid-19, les entreprises chinoises ZTE et SMIC font face à des restrictions d’accès par les États-Unis. Elles constituent des stocks pour anticiper une pénurie dans l’industrie automobile et le secteur des objets connectés. En 2019, l’entreprise Huaweï a par exemple acheté pour 13 milliards de dollars de semi-conducteurs.

La Chine est actuellement confrontée à un manque de compétences dans la conception des semi-conducteurs. Ce sont les entreprises américaines qui détiennent la propriété intellectuelle des outils de conception. De plus, elle n’arrive pas à obtenir la licence d’exploitation pour les technologies spécifiques de gravure des semi-conducteurs dont le monopole est détenu par l’entreprise néerlandaise ASML. En 2016, suite à l’acquisition de l’entreprise allemande Kuka par l’entreprise chinoise Midea, les européens concentrent leurs investissements dans la R&D en nanoélectronique. Un plan de relance européen dédié à la transformation numérique est également lancé.

Aux États-Unis, l’administration de Donald Trump soutient l’entreprise Taïwanaise TSMC en permettant la construction en Arizona d’une usine de fabrication de puces gravées nécessaires aux processeurs des Iphone. Le pays cherche à être moins dépendant des chaînes d’approvisionnement de puces électroniques chinoises. De son côté, la Chine a créé un fonds spécifique à l’investissement, doté de 50 milliards de dollars, pour soutenir les projets dans les semi-conducteurs. Elle veut rattraper son retard dans l’innovation de pointe. Son objectif de production se situe autour de 75% pour 2025. Actuellement, les entreprises chinoises sont capables de produire des semi-conducteurs peu avancés pour équiper des biens de consommation grand public comme les drones, de l’électroménager et des téléphones portables de moyenne gamme.

Un marché de la 5G sous tension

Lancées en 2013, les « nouvelles routes de la soie » sont désormais axées sur les infrastructures de communication et sur la technologie de la 5G. La Chine cherche à faire de la 5G le moteur de sa stratégie économique et technologique. Elle envisage à terme de déployer des antennes relais sur des territoires qui en sont dépourvues, comme l’Afrique et une partie de l’Asie. Le marché de l’équipement 5G est estimé à 50,6 milliards de dollars en 2026. La 5G couvre un large panel de technologies comme les routeurs, les commutateurs de réseaux, les serveurs de calculs. La 5G va créer de nouvelles applications dans le domaine du numérique. Elle va permettre par exemple, l’émergence de l’internet des objets, technologie sous-jacente des villes intelligentes et des véhicules autonomes.

La rivalité sino-américaine sur ce marché remonte aux controverses avec l’entreprise Huaweï, leader chinois de la 5G. Selon l’administration américaine, la 5G de Huaweï pose des problèmes de cybersécurité. Les chaînes d’approvisionnement sont désormais mondialisées et leur système de sécurité peut faire l’objet de « cyber risque ». Les équipements 5G contiennent des composants provenant de pays européens, asiatiques et américains. Ce sont principalement les entreprises GAFA qui utilisent le système de la 5G et sont donc soumises à ces risques

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez sur notre webmagazine Balises le dossier : "La Chine, sur la voie de la puissance".

Rencontre enregistrée en décembre 2021

Avec : Juliette Genevaz, maîtresse de conférences en science politique à l'université Lyon 3

Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne

Marie-France Chatin, journaliste