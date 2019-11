À l'ère numérique, peut-on encore débattre ?

Le débat est une forme d'interaction entre des acteurs sociaux, il se situe entre le pugilat et la conversation. Pour qu'il y ait un débat, une question centrale doit émerger. Les positions se construisent à partir de l'argumentation des différents débatteurs. Une forme de désaccord est indispensable car le consensus n'amène pas au débat et ne structure pas les échanges. Les dispositifs de communication numérique modifient les formes et les contenus des échanges ainsi que l'argumentation. Le recours à l'écrit en ligne permet de sophistiquer les constructions argumentatives. Les internautes peuvent s'approprier des sujets controversés et construire des discours et des contre-discours. Au final, le numérique offre une expression dialogale et une expression écrite favorables à l'argumentation.

Le numérique est un moyen d'expressivité qui sort du cadre du débat institutionnel. Dominique Cardon

Rencontre enregistrée en novembre 2019

Marianne Doury, chargée de cours à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Romain Badouard, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication

Dominique Cardon, sociologue

Loïc Blondiaux, professeur des universités au département de science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

