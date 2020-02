L'humanité a quitté l'ère de holocène pour entrer dans l'ère de l'anthropocène. L'anthropocène a une signification politique profonde. Il n'est plus possible de concevoir la Terre et le Monde comme deux entités séparées. La Terre et le Monde se rejoignent sur la même ligne temporelle. Il y a une collision de la géographie physique de la Terre avec la géographie physique du Monde.

François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et à Sciences Po