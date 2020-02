Après le débat, qui décide ?

Le principe de la démocratie participative repose sur deux paradigmes : la parole des citoyens et la logique de représentation. Cette logique de représentation politique comporte un vice fondateur mis en lumière par le sociologue Pierre Rosanvallon. Il existe un décalage consubstantiel à la démocratie entre les représentants et le peuple. En France, l'ensemble du processus décisionnaire et législatif repose sur une organisation juridique tenue par les représentants. Ces deux approches sont à la base d'un hiatus procédural. Articuler la participation et la représentation est complexe.

Il faut passer d'une approche verticale, régulatrice à une approche circulaire et adaptative qui dépasse l'image de l'horizontalité. Ilaria Casillo

Rencontre enregistrée en février 2020

Laurence Monnoyer-Smith, conseillère environnement et climat, Centre national d'études spatiales

Ilaria Casillo, vice présidente de la Commission nationale du débat public

Loïc Blondiaux, professeur des universités au département de science politique Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne