Catherine Meurisse, premiers pas dans le dessin

Durant son enfance, Catherine Meurisse réalise des dessins d'observation et d'imagination qui mettent en scène des animaux anthropomorphes. Suite à une visite au musée du Louvre, elle découvre les oeuvres de Nicolas Poussin, de Jean-Honoré Fragonard mais également d'Henri Rousseau qui l'ont très tôt influencées dans ses dessins. Les peintures représentant la nature, les fêtes galantes lui rappellent son jardin familial dans les Deux-Sèvres. Elle se construit avec ces deux visions, celle de la nature réelle et celle de la nature imaginaire, représentée par les peintres. C'est à l'âge de 21 ans qu'elle fait ses premières caricatures dans Charlie Hebdo et Les Echos. Ses dessins évoquent l'immensité, la conscience de la mort, la solitude, la condition humaine.

La mort est l'autre face de l'humour. Catherine Meurisse

Entretien réalisé en novembre 2019

Avec Catherine Meurisse, dessinatrice

