Audrey Vernon crée son spectacle "Comment épouser un milliardaire ?" en se basant sur le classement Forbes des milliardaires mondiaux. Un sujet d'actualité sensible qui pose la question du déterminisme social et du partage des richesses.

C'est en lisant "Le Figaro économique", "Challenges" et des biographies de Bill Gates et de Warren Buffet qu'Audrey Vernon construit son spectacle "Comment épouser un milliardaire ?" Elle reprend des anecdotes et des citations de milliardaires qu'elle met en scène. Depuis 2009, elle s'est produite à l'usine Fralib à Gémenos après la décision d'Unilever de délocaliser mais aussi à Rosselange devant l'association des anciens de la sidérurgie.

Il y a dans ce pays une catégorie de la population qui pense plus à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. Ils ne peuvent pas penser à autre chose, c'est bien le malheur de la pauvreté. Oscar Wilde

une rencontre enregistrée en avril 2019

Audrey Vernon, comédienne

Rossana Di Vincenzo, journaliste à "Télérama Sortir".