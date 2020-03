Comment les plantes collaborent ?

Les scientifiques étudient les différentes formes de dialogues qui existent dans les écosystèmes végétaux. Ils emploient le terme de symbiose pour désigner l'ensemble des interactions entre les micro-organismes, les bactéries et les champignons. Trois grands groupes de champignons assurent le renouvellement de la forêt et explorent l'anfractuosité du sol pour y absorber le phosphate, l'azote et les micro-éléments indispensables à leur croissance. Les champignons symbiotiques, les champignons décomposeurs, les champignons pathogènes jouent ce rôle. Ils forment des interactions symbiotiques et mutualistes avec les plantes. La structure qui assure la symbiose avec la plante et l'interconnexion entres les différentes plantes est le réseau mycélien. Ces filaments microscopiques sont capables de s'immiscer entre les cellules de la plante pour constituer l'interface symbiotique. Pour un mètre de racine, il y a plus de 1000 mètres de réseau mycélien.

Bertrand Schatz, responsable de l'équipe de recherche Interactions Biotiques au CNRS

Francis Martin, directeur à l'INRA

Jean-Baptiste Veyrieras, journaliste scientifique à la revue Science & Vie

Rencontre enregistrée en février 2020