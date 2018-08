Comprendre le Tout-monde d'Édouard Glissant

Édouard Glissant est un penseur de la complexité. Son esthétique du Tout-monde met en relation la politique, la philosophie et la poésie. Avec ce concept il questionne la créolisation globale du monde. Dynamique récente, généralisée et accélérée en proie au phénomène de mondialisation.

La philosophie d'Édouard Glissant est "archipélique", elle donne à voir l'état et la diversité du monde. Ses concepts de Relation, d'identité-Relation sont une aide à sa compréhension. Multiple, diffracté et imprévisible, le Tout-monde est un espace mouvant où les identités, les langues et les cultures se créolisent et disparaissent. C'est dans ce chaos-monde que se forme une nouvelle humanité apte à faire face à l'imprévu.

Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Édouard Glissant

Une rencontre enregistrée en février 2018

Aliocha Wald Lasowski, philosophe, essayiste et professeur d'université

Celia Britton, professeur, Fellow of the British Academy

Romuald Fonkoua, professeur de littérature francophone Sorbonne Université

François Noudelmann, philosophe, professeur des universités