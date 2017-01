D'accord, pas d'accord : mais comment tomber d'accord ?

Comment naît et se structure le débat dans la société ? Comment la controverse s’organise t-elle ? Comment amener des points de vue à se rencontrer, à dialoguer, à se confronter pour mieux faire avancer les idées ?

La revue est au cœur des formes, des lieux et des acteurs du débat dans l’espace public. Les revues Hermès (CNRS) et Vacarme proposent une soirée d’interventions critiques, de performances et de tables-rondes pour mieux réfléchir et… mieux débattre !