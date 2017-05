De l'amour et de la solitude

La solitude et l’amour sont des questions humaines essentielles. Mais de quoi parle-t-on ? S’interroger sur le rapport à la solitude amène à questionner le rapport à l’autre et à l’amour, du point de vue psychanalytique et dans une perspective sociale, où ces concepts régissent la vie collective...

Si l’on s’accorde sur le constat que, un peu partout dans le monde, de plus en plus de gens vivent seuls, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, il s’agit d’en préciser la typologie car la notion de solitude recouvre des situations et des états extrêmement divers.

Solitude : douce absence de regards. Milan Kundera, "L'immortalité"

Un débat enregistré en novembre 2012

Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychothérapeute

François de Singly, professeur de sociologie à l'université Paris Descartes

Cécile Van de Velde, sociologue.